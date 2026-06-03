Секрет тривалого аромату в домі: потрібні лише вода, ганчірка та ще один компонент

Це можна зробити під час прибирання

Багато хто стикається з тим, що після прибирання у квартирі приємний запах швидко зникає. Проте є простий домашній спосіб, який допомагає зберегти аромат довше.

І для цього потрібно не так вже й багато компонентів — вода, ганчірка та кілька крапель ефірної олії. Що з ними потрібно зробити, написали в "OESTE GERAL".

Щоб приготувати розчин, достатньо додати кілька крапель ефірної олії у близько 500 мл теплої води. У цій суміші змочують ганчірку, відтискають зайву вологу та протирають поверхні, які не бояться вологи. За потреби можна додатково пройтися сухою серветкою, щоб краще закріпити аромат.

Аромат можна зробити більш виразним, якщо підбирати олії під різні кімнати. Наприклад, цитрусові підходять для вітальні, лаванда — для спальні, евкаліпт — для ванної, а розмарин або лемонграс — для кухні.

Дівчина протирає поверхню. Фото: ТСН

Головне правило методу — не наносити олію безпосередньо на тканину, а попередньо розводити її у воді. У чистому вигляді вона може розподілятися нерівномірно та навіть залишати сліди, тому її змішують із теплою водою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як звичайною шкарпеткою наповнити дім ароматом.