Боязнь рукостискань і фінгал вчителю: що чудив Трамп у молоді роки і як він виглядав у той час

Епатажний і гордовитий Трамп змолоду формував свій образ

Президент США Дональд Трамп — дуже ексцентрична та самовпевнена особистість. Він навіть з юності та молодості привертав до себе увагу, був дуже публічним та медійним, а ще багатим. Піар став його стратегією в успішному бізнесі, а його любов до епатажу простежується протягом усього життя.

У суботу, 14 червня, Трамп відзначає свій 79-й день народження. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив згадати про найепічніші, найекстравагантніші і навіть найкринжовіші факти з молодості президента США.

Трамп у молодості — багатий і самозакоханий

У біографії Дональда Трампа зустрічається багато цікавих та епічних фактів. Він народився в багатій сім'ї, проте спочатку батько не розглядав його на роль свого наступника у бізнесі. Але після смерті старшого брата Дональд все ж таки отримав сімейну імперію нерухомості і примножив свої багатства.

З юних років Трамп-молодший вирізнявся високим зростом, кепським характером і користувався популярністю у дівчат. У шкільні роки в житті майбутнього президента США був епізод — він поставив фінгал учителю музики, нібито через те, що той не оцінив його співу.

Щоб прищепити 13-річному синові дисципліну, батько віддав його до Нью-Йоркської військової академії. Там, за чутками, Дональд був причетний до так званої "дідівщини" — разом із однокурсниками принижував молодших кадетів.

Відомо, що в молодості Трамп мав гермофобію — він був педантом і чистюлею, боявся рукостискань, бо через них могли передаватися мікроби. Однак з віком ця фобія пройшла і в майбутньому Дональд зробив фірмове рукостискання однією зі своїх фішок.

Треба сказати, що Дональд Трамп став успішним бізнесменом не в останню чергу завдяки імперії свого батька Фреда. У 27 років Трамп-молодший уже володів 14 тисяч квартир у Нью-Йорку, успадкувавши частину бізнесу від батька. А до 36 років він потрапив до списку Forbes як один із найбагатших людей світу.

Дональд Трамп відомий у всьому світі переважно через свою любов до епатажу та публічності. Він завжди прагнув бути в об’єктиві уваги преси, написав кілька книг, називав компанії та бізнеси своїм ім’ям, давав сотні прес-конференцій та іноді вражав своїми заявами та скандалами. Як видно зараз, навіть у такому похилому віці президент США не зраджує собі і продовжує розбурхувати весь світ своїми скандальними заявами та епатажною поведінкою.

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