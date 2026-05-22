Київ засипало "снігом" наприкінці травня: коли негода відступить від столиці (відео)

Подекуди вулиці перетворились на ріки

У п'ятницю, 22 травня, Київ накрив сильний град з дощем. У столиці вже почались перебої зі світлом через негоду.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що негода наробила чимало лиха, адже розмір граду був з перепелине яйце.

"У Києві настала зима. Ще трохи – і з граду вже можна буде ліпити сніговиків", — пишуть пабліки.

На фото та відео видно, що столицю накрила потужна злива з градом. На вулицях подекуди утворились справжні намети, як взимку зі снігу. Вулиці перетворились на ріки, рух транспорту ускладнений.

Окрім того, через негоду почались перебої зі світлом та стрибки напруги. Тому киян закликають вимкнути електроприлади з мережі та не користуватись ліфтами.

Коли закінчиться негода

Столицю вже кілька днів поспіль накривають зливи з грозами. Втім, за даними Укргідрометцентру, погода має покращитись з 23 травня, суботи. В цей день дощі прогнозують для центральних, південних та східних областей. Вдень стовпчик термометра покаже від +21 до +28 градусів, а вночі опуститься до +9 градусів.

Погода в Києві та Україні 23 травня. Дані: Укргідрометцентр

Схожі дані наводить й Ventusky, за прогнозами якого дощів в Києві не буде з 23 травня. Однак ввечері очікується злива на сході, в центрі та частково півдні. Водночас вже в середу, 27 травня, в Київ можуть повернутись дощі та прохолодна погода.

Погода в Україні 23 травня. Дані: Ventusky

Погода в Києві та Україні 27 травня. Дані: Укргідрометцентр

