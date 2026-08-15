Слабкий напір у душі — це не поломка водопроводу: ось у чому справжня причина

Копійний засіб вирішує проблему без виклику сантехніка

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Якщо вода з душу почала текти тонким нерівним струменем замість звичного рівномірного потоку, перша підозра зазвичай падає на несправний водопровід. Насправді причина майже завжди криється в лійці. З часом у її крихітних отворах накопичується вапняний наліт із водопровідної води.

Звичайна поверхнева протирка не вирішить проблему. Французьке видання Astuces de Grand-mère поділилося способом прочищення лійки від нальоту.

Довгі роки вважалося, що видалити вапняний наліт допомагає оцет. Для легких, регулярних забруднень він дійсно працює. Але зі старими, щільними відкладеннями він справляється набагато гірше. Тому сантехніки все частіше переходять на лимонну кислоту. Цей засіб розчиняє застарілий наліт ефективніше, але при цьому дбайливо ставиться до матеріалів. На відміну від оцту, у неї немає різького запаху, який потім довго тримається у ванній.

Як почистити лійку лимонною кислотою

Потрібно розчинити в літрі гарячої води (40–50 градусів) близько трьох столових ложок порошку лимонної кислоти (приблизно 40 грамів). Якщо лійку можна зняти, її повністю занурюють у розчин; якщо ні — розчин наливають у щільний пакет і фіксують його на насадці.

Фото згенероване ШІ

Замочувати потрібно від п'ятнадцяти до тридцяти хвилин, а в особливо запущених випадках — до години. Після цього варто злегка пройтися по отворах старою зубною щіткою, щоб видалити залишки нальоту, і ретельно промити лійку чистою водою.

У районах із дуже жорсткою водою лійку варто замочувати в лимонній кислоті раз на місяць, в інших випадках достатньо разу на два-три місяці. Корисно також протирати її після кожного використання, щоб вода, яка застоюється в отворах, не провокувала нові відкладення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як видалити наліт зі стін душової кабіни.