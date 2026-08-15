Калюжі на підвіконні з'являються не просто так: простий тест виявить приховану проблему в пластикових вікнах

Як перевіряють дренажну систему професіонали

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Пліснява на укосах, мокрі плями на стінах і вода на підвіконні можуть з'являтися через неправильну роботу дренажної системи пластикових вікон. Є спосіб дізнатися про проблему заздалегідь. Для цього знадобиться склянка води і буквально одна хвилина часу.

Такий метод застосовують професійні монтажники вікон та дверей ще до того, як приступити до роботи з конструкцією. Як пише французьке видання Ouest-France, проста перевірка дозволяє за секунди визначити, чи працює дренажна система вікна правильно.

Пластикові вікна від початку спроєктовані так, щоб пропускати крізь себе трохи вологи. Під час дощу, вітру або конденсації краплі неминуче потрапляють усередину рами. Виробники заздалегідь закладають у конструкцію приховані канали, якими ця вода стікає назовні, не потрапляючи в приміщення. Проблеми починаються, коли ці канали перестають справлятися зі своїм завданням.

Отвори дренажу завширшки лише в кілька міліметрів забиваються пилом, піском, пилком, опалим листям, павутинням, мохом і навіть залишками мийних засобів. Оскільки зовні ці отвори майже не помітні, багато хто роками й не підозрює про їхнє існування.

Якщо нижній кут вікна став вологим, у кімнаті з'явився застійний запах, гумові ущільнювачі затверділи або після дощу на нижній планці тривалий час стоять краплі води, саме час перевірити дренажну систему.

Фото згенероване ШІ

Потрібно повністю відкрити вікно й повільно вилити невелику склянку води в нижню напрямну — планку, на яку спирається стулка. Якщо система справна, вода за кілька секунд стече назовні через маленькі отвори в рамі. Якщо ж вода затримується, стікає повільно або взагалі починає капати всередину кімнати, це означає, що дренажні канали частково або повністю забиті.

Як почистити дренаж, не пошкодивши вікно

Проколювати отвори викруткою або іншим гострим металевим предметом не варто. Краще акуратно пройтися каналами ватним тампоном або тонкою пластиковою паличкою, а потім промити теплою водою. Після чищення потрібно повторити тест зі склянкою. Якщо вода виходить швидко, система знову працює як слід.

Фахівці також радять не заробляти щілини силіконом самостійно та не зафарбовувати дренажні отвори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити пластикові вікна.