Трамп не виходить з дому без цього: яку дивну вимогу має президент США

Американський лідер незвичайним чином дбає про свою зовнішність

Зовнішність президента США Дональда Трампа протягом багатьох років неодноразово викликала пересуди: від його розпатланого волосся до помаранчевої засмаги. Але в міру того, як американський лідер старіє, а його здоров’я викликає побоювання, нова книга розкриває його своєрідне управління своїм публічним іміджем.

Про це пише Irish Star. Глава Білого дому має дивну вимогу до особистого помічника.

У новій книзі під назвою "Зміна режиму: зсередини імперського президентства Дональда Трампа", написаній репортерами New York Times Меггі Хаберман та Джонатаном Суоном, розкривається, як політик справляється зі своєю зовнішністю.

За словами журналістів, президент просить свого давнього помічника та особистого камердинера Уолта Науту носити з собою ножиці на випадок, якщо Трампу доведеться підстригтися перед публічним виступом.

"У Трампа всі зручності під рукою. Його давній помічник і особистий камердинер Уолт Наута носив із собою не тільки звичайні особисті речі — косметику, лак для волосся, м’ятні цукерки, — але й ножиці, щоб Трамп міг підстригти волосся, коли виявляв, що вони занадто довгі ззаду і стирчать з-під коміра", — йдеться у книзі.

Звичка Трампа стригтися вже неодноразово привертала увагу оточуючих. Зокрема, у книзі 2021 року колишньої прессекретарки Білого дому та голови апарату першої леді Меланії Трамп, Стефані Гришам, описується, як Трамп іноді стриг себе сам, використовуючи "величезні ножиці, якими, ймовірно, можна було б перерізати стрічку на відкритті одного з його володінь".

Раніше повідомлялося, що зовнішній вигляд глави США на саміті G7 у Франції викликав стурбованість лікарів щодо стану його здоров’я. Американський президент стрімко втрачає волосся.