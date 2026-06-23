Трамп не выходит из дому без этого: какое странное требование есть у президента США

Американский лидер необычным образом заботится о своей внешности

Внешность президента США Дональда Трампа на протяжении многих лет неоднократно вызывала пересуды: от его растрепанных волос до оранжевого загара. Но по мере того, как американский лидер стареет, а его здоровье вызывает опасения, новая книга раскрывает его своеобразное управление своим публичным имиджем.

Об этом пишет Irish Star. У главы Белого дома есть странное требование к личному помощнику.

В новой книге под названием "Смена режима: изнутри имперского президентства Дональда Трампа", написанной репортерами New York Times Мэгги Хаберман и Джонатаном Суоном, раскрывается, как политик справляется со своей внешностью.

По словам журналистов, президент просит своего давнего помощника и личного камердинера Уолта Науту носить с собой ножницы на случай, если Трампу понадобится подстричься перед публичным выступлением.

"У Трампа все удобства под рукой. Его давний помощник и личный камердинер Уолт Наута носил с собой не только обычные личные вещи — косметику, лак для волос, мятные конфеты, — но и ножницы, чтобы Трамп мог подстричь волосы, когда обнаруживал, что они слишком длинные сзади и торчат из-под воротника", — говорится в книге.

Привычка Трампа стричься уже неоднократно привлекала внимание окружающих. В частности, в книге 2021 года бывшего пресс-секретаря Белого дома и главы аппарата первой леди Мелании Трамп, Стефани Гришам, описывается, как Трамп иногда стриг себя сам, используя "огромные ножницы, которыми, вероятно, можно было бы перерезать ленточку на открытии одного из его владений".

Ранее сообщалось, что внешний вид главы США на саммите G7 во Франции вызвал обеспокоенность врачей по поводу состояния его здоровья. Американский президент стремительно теряет волосы.