Відвернулася навіть рідна дочка. Біограф розкрив, як руйнується найближче оточення Трампа

80-річний політик перебуває в усамітнені "крайнього ступеня"

Президент США нібито переживає період глибокої ізоляції у Білому домі та в особистому житті. Про це заявив біограф Майкл Вольф, який протягом багатьох років пише про Трампа та його президентство і неодноразово конфліктував з його оточенням через свої публікації.

Як повідомляє International Business Times, посилаючись на слова автора в подкасті Inside Trump’s Head, поточний спосіб життя 80-річного політика описується як "крайній ступінь усамітнення". Вольф характеризує те, що відбувається, як своєрідне "придворне життя за зачиненими дверима" в умовах, які він називає "позолоченою фортецею".

Монарх старого гарту міг лише мріяти про повну абсолютну ізоляцію, яку ми спостерігаємо всередині позолоченої фортеці президентської резиденції. Тепер, у свої вісімдесят років, Дональд Трамп сидить зовсім один Майкл Вольф біограф

За твердженням біографа, йдеться не лише про політичну чи робочу дистанцію. Вольф посилається на повідомлення про те, що Трамп проводить значний час далеко від найближчих співробітників, пропускає окремі стратегічні наради та стикається з послабленням зв’язків із ключовими союзниками. Окремо він стверджує, що аналогічна дистанція спостерігається й у сімейній сфері. За його словами, перша леді Меланія Трамп та дочка політика Іванка нібито відійшли від його найближчого оточення.

Діти Трампа та перша леді США Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Найжорсткіші формулювання Вольфа стосуються саме сімейних стосунків. Він описує шлюб Трампа з Меланією як "значною мірою порожнім", а колишні тісні робочі та особисті зв’язки з Іванкою — як помітно ослаблені. В одному з фрагментів він зазначає, що "Іванка Трамп дистанціювалася" від батька, а інші члени сім’ї, за його оцінкою, дедалі більше нагадують швидше "професійних співробітників, ніж близьких людей".

Дональд із дочкою Іванкою Трамп. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що між Дональдом та Меланією залишаються напружені стосунки. Лише навесні перша леді демонстративно відкинула руку Трампа на публіці. Цей інцидент експерти оцінили таким, що руйнує його репутацію як сильного чоловіка.