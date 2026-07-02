Його розташування залежить від методики обчислення

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Глава Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що саме в Білорусі розташовано центр Європи, а сама держава є центральною на континенті. Як зʼясував "Телеграф", це доволі суперечливе питання.

"Я хочу наголосити, що Білорусь є центральною державою в Європі. Саме у Білорусі знаходиться центр Європи. Ви розумієте, між Ла-Маншем та Уральськими горами Білорусь – центр, – заявив Лукашенко.

Проте Вікіпедія каже, що єдиного загальновизнаного географічного центру Європи не існує. Його розташування залежить від методики обчислення, визначення меж континенту та того, чи включають до розрахунків віддалені острови. Через це звання географічного центру Європи приписують кільком різним місцям, розташованим не тільки у Білорусі, а й у Литві, Естонії, Словаччині, Польщі, Угорщині та Україні.

Країни, що претендують на центр Європи. Фото: Вікіпедія

Центр Європи розташований в Україні

Так, у 1885-1887 роках географи з Імператорсько-Королівського військово-географічного інституту у Відні визначили, що географічний центр Європи знаходиться на території України у селищі Ділове. Вони проводили геодезичні дослідження на території сучасної Закарпатської області.

Геологи встановили у населеному пункті біля дороги, що з’єднує Мукачево і Рогатин, пам'ятний знак з таким написом: "Locus Perennis Delicentissime cum libella librationes quae est in Austria et Hungaria confectacum mensura gradum meridionalum et paralleloumierum Europeum. MD CCC LXXXVII".

У перекладі з латини це означає: "Це постійне, точне вічне місце, визначене спеціальним апаратом, виготовленим в Австро-Угорщині, в Європейській системі широт і довгот. 1887".

Географічний центр Європи в Україні. Фото: Відкриті джерела

Які головні центри Європи називає ШІ

Gemini також підтверджує, що географічний центр Європи — це умовне поняття, оскільки його розташування залежить від методу розрахунку та включення віддалених островів. У світі існує кілька таких точок, але найвідоміший історичний центр розташований в Україні, а офіційно підтверджений Книгою рекордів Гіннеса — у Литві.

Головні локації географічного центру Європи:

Україна (с. Ділове, Закарпатська область): Найвідоміший історичний центр, визначений у 1887 році географами Австро-Угорщини. Точка розрахована за координатами 47°57′ пн. ш. та 24°11′ сх. д. Тут розташований двометровий кам'яний знак та 7-метрова стела. Детальніше про це місце можна дізнатися на сторінці Карпатського біосферного заповідника.

(с. Ділове, Закарпатська область): Найвідоміший історичний центр, визначений у 1887 році географами Австро-Угорщини. Точка розрахована за координатами 47°57′ пн. ш. та 24°11′ сх. д. Тут розташований двометровий кам'яний знак та 7-метрова стела. Детальніше про це місце можна дізнатися на сторінці Карпатського біосферного заповідника. Литва (с. Пурнушкес, 25 км на північ від Вільнюса): Визнаний Французькою академією наук у 1989 році та занесений до Книги рекордів Гіннеса. Координати: 54°54′ пн. ш. та 25°19′ сх. д.

Крім того, свої розрахунки мають Словаччина, Польща та Білорусь, додає нейромережа.

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