Чоловік підсипав сечогінне та принизив сотні жінок на співбесіді: чи покарали його

Імовірні жертви обурені

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У Франції під час співбесіди на роботу в Міністерстві культури Франції в Парижі високопосадовець Крістіан Негре підсипав жінкам у сечогінну каву. Це тривало кілька років.

Як розповіла одна із постраждалих, Анаїс де Вос, Негре сам приготував каву, але смак був неприємним, і дівчина випила лише половину. Чоловік запропонував продовжити розмову на вулиці, розповідає ВВС. Коли Анаїс зізналася, що їй потрібно в туалет, він запропонував їй "пописяти" у підсобному приміщенні під мостом через Сену.

Анаїс злякалася, що Негре намагався завести її в дивне приміщення, і наполягла на тому, щоб іти далі. Дівчина хотіла скористатися туалетом у Луврі, але у неї не виявилося готівки, Негре заявив, що у нього теж її не було.

Анаїс де Вос. Фото: bbc.com

Дівчині вдалося знайти кафе, де їй дозволили сходити у вбиральню. За її словами, на той момент вона відчувала біль від сильного бажання сечовипускання, запаморочення та загальну слабкість. Вона обмочилася біля туалету.

Негре не бачив цього, що дуже втішило Анаїс. На щастя, вона була у сукні, завдяки чому їй вдалося приховати, що вона не встигла до туалету.

Роботу дівчина так і не отримала, вона почувалася знесиленою та приниженою. За словами Анаїс, цей випадок підірвав її впевненість у собі й надалі вона обирала менш амбітну кар’єру.

Негре міг робити подібне з сотнями дівчат

Анаїс де Вос – одна з майже 250 жінок, які вважають, що Негре підмішував їм наркотичні речовини. За словами жінок, вони стали жертвами так званого "хімічного підпорядкування" використання препаратів для встановлення контролю над людиною. Можливі інциденти відбувалися з 2009 до 2018 року.

Крістіан Негре. Фото: bbc.com

Поняття "хімічного підпорядкування" увійшло у широке використання у Франції у 2024 році. Тоді чоловіка Жизель Пеліко визнали винним у тому, що він вводив дружину в несвідомий стан за допомогою препаратів і запрошував незнайомих чоловіків ґвалтувати її, доки вона була непритомна.

Як розповіла Анаїс, поліція вважала, що Негре підмішував у напої дівчат діуретики — сечогінні препарати, які змушують організм виробляти більше сечі. На комп’ютері Негре знайшли таблицю з даними ймовірних жертв під назвою "Experiments P" ("Експерименти П"). Саме завдяки цьому документу слідчі вийшли на неї.

Негре вів облік своїх жертв. У таблиці він вказував, коли дівчата приймали сечогінну, скільки часу минало до того, як їм потрібно було помочитися, і яка спідня білизна на них була.

Поліція зайнялася Негре у 2018 році, після того, як колега застав його за тим, що він фотографував жінку з-під столу.

Чи поніс він покарання

У 2019 році Міністерство культури звільнило Негре. У 2018 він зізнався слідчим, що під час співбесід "ставив жінок у принизливі ситуації".

Наразі Негре за 60, він перебуває під офіційним слідством за низкою звинувачень, у тому числі у підмішуванні препаратів, порушенні недоторканності приватного життя та сексуальному насильстві. Він все ще чекає на суд.

З моменту зустрічі Анаїс із Негре минуло вже 15 років. Відколи вона вперше дала свідчення поліції, — сім. Вона, як і багато інших можливих жертв колишнього чиновника, обурена, що ця справа досі не дійшла до суду. Щобільше, передбачуваний винуватець продовжував працювати у сфері управління персоналом.

"Все це вибиває з колії, і я злюся через те, як з нами поводяться", — каже Анаїс, якій зараз 42 роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що син принцеси Норвегії одержав тюремний термін. Суд визнав його винним у справі про зґвалтування.