Мужчина подсыпал мочегонное и унизил сотни женщин на собеседовании: наказали ли его

Вероятные жертвы возмущены

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Во Франции во время собеседования на работу в Министерстве культуры Франции в Париже высокопоставленный госслужащий Кристиан Негре подсыпал женщинам в кофе мочегонное.

Как рассказала одна из пострадавших, Анаис де Вос, Негре сам приготовил кофе, но вкус был неприятным, и девушка выпила только половину. Мужчина предложил продолжить разговор на улице, рассказывает BBC. Когда Анаис призналась, что ей нужно в туалет, он предложил ей "пописать" в подсобном помещении под мостом через Сену.

Анаис испугалась, что Негре пытался завести ее в странное помещение, и настояла на том, чтобы идти дальше. Девушка хотела воспользоваться туалетом в Лувре, но у нее не оказалось наличных, Негре заявил, что у него тоже их не было.

Анаис де Вос. Фото: bbc.com

Девушке удалось найти кафе, где ей разрешили сходить в туалет. По ее словам, на тот момент она чувствовала боль от сильного желания мочеиспускания, головокружение и общую слабость. Она обмочилась возле туалета.

Негре не видел этого, что очень обрадовало Анаис. На счастье, она была в платье, благодаря чему ей удалось скрыть, что она не успела в туалет.

Работу девушка так и не получила работу, она чувствовала себя обессиленной и униженной. По словам Анаис, этот случай подорвал ее уверенность в себе и в дальнейшем она выбирала менее амбициозную карьеру.

Негре мог проделывать подобное с сотнями девушек

Анаис де Вос — одна из почти 250 женщин, которые считают, что Негре подмешивал им наркотические вещества. По словам женщин, они стали жертвами так называемого "химического подчинения" — использования препаратов для установления контроля над человеком. Возможные инциденты происходили с 2009 по 2018 год.

Кристиан Негре. Фото: bbc.com

Понятие "химического подчинения" вошло в широкое использование во Франции в 2024 году. Тогда мужа Жизель Пелико признали виновным в том, что он вводил жену в бессознательное состояние с помощью препаратов и приглашал незнакомых мужчин насиловать ее, пока она была без сознания.

Как рассказала Анаис, полиция полагала, что Негре подмешивал в напитки девушек диуретики — мочегонные препараты, заставляющие организм вырабатывать больше мочи. На компьютере Негре нашли таблицу с данными предполагаемых жертв под названием "Experiments P" ("Эксперименты П"). Именно благодаря этому документу следователи вышли на нее.

Негре вел учет своих жертв. В таблице он указывал, когда девушки принимали мочегонное, сколько времени проходило до того, как им требовалось помочиться, и какое нижнее белье на них было.

Полиция занялась Негре в 2018 году, после того, как коллега застал его за тем, что он фотографировал женщину из-под стола.

Понес ли он наказание

В 2019 году Министерство культуры уволило Негре. В 2018 году он признался следователям, что во время собеседований "ставил женщин в унизительные ситуации".

Сейчас Негре за 60, он находится под официальным следствием по ряду обвинений, в том числе в подмешивании препаратов, нарушении неприкосновенности частной жизни и сексуальном насилии. Он все еще ожидает суда.

С момента встречи Анаис с Негре прошло уже 15 лет. С тех пор как она впервые дала показания полиции, — семь. Она, как и многие другие возможные жертвы бывшего чиновника, возмущена, что это дело все еще не дошло до суда. Более того, предполагаемый виновник продолжал работать в сфере управления персоналом.

"Все это выбивает из колеи, и я злюсь из-за того, как с нами обращаются", — говорит Анаис, которой сейчас 42 года.

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