Всього 16 жінок включили в топ-100 найвпливовіших людей України: хто вони
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Деякі позиції лауреаток можуть виглядати дещо неоднозначно
Журнал "Фокус" опублікував рейтинг "ТОП 100 впливових українців". У 2026 році до цього списку увійшло лише 16 жінок.
Традиційно рейтинг розділений на блоки за сферою діяльністю лауреатів. У виданні зазначили, що приурочили випуск до нового навчального року. Тому в рейтингу з'явилась нова категорія "Освіта і наука", в якій будуть представлені керівники провідних вишів України, відомі науковці, топові педагоги, популяризатори науки та важливі діячі зі сфери освіти.
Політики та державні діячі
У цій категорії з 20 місць жінки посіли три. Зокрема, це перша леді україни, колишня прем'єр-міністерка та народна депутатка.
№12 Олена Зеленська — перша леді України з 20 травня 2019 року як дружина президента Володимира Зеленського. До цього була сценаристкою та авторкою студії "Квартал 95". Входила до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
№17 Юлія Свириденко — українська економістка та політична діячка. Прем'єр-міністерка України з 17 липня 2025 по 16 липня 2026 року.
№19 Мар'яна Безугла — народна депутатка України ІХ скликання від 217-го виборчого округу міста Києва. Член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.
Бізнес та державні підприємства
В цьому рейтингу місця серед лауреатів посіли дві жінки. Проте їх не варто розглядати окремо від їхніх чоловіків.
№6 Галина та Олександр Гереги — відомі українські підприємці, мільярдери, політики та засновники великої мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр К".
№10 Ірина та Владислав Чечоткіни — українські бізнесмени, які володіють одним із найвідоміших брендів України у сфері e-commerce — Rozetka.
Культура
В цьому сегменті жінки посіли 4 місця. Вони відзначились значним вкладом в українську культуру у складні часи.
№1 Ліна Костенко — українська поетка та письменниця.
№4 Таню Муїньо — українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка кубинського походження. Рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла тричі поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках). Дворазова переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019).
№6 Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики — міністерка культури України.
№10 Ярослава Гресь — співзасновниця та керівна партнерка Gres Todorchuk, співзасновниця Ukraine WOW.
Освіта і наука
В цьому блоці серед лауреатів 4 жінки. Вони займають високі місця у списку.
№1 Марина В'язовська — українська математикиня. Кандидатка фізико-математичних наук (2010), докторка природничих наук (2013), міжнародна членкиня Національної академії наук США (2025). Друга жінка (після Мар'ям Мірзахані), яка здобула Медаль Філдса (2022) за елегантне розв'язання частини 18-ї проблеми Гільберта — задачі про пакування куль у 8-вимірному просторі.
№6 Тетяна Кагановська — в.о. ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, докторка юридичних наук, професорка.
№7 Ганна Толстанова — Професор кафедри фізіологіі та анатоміі Інституту біологіі та медицини КНУ імені Тараса Шевченка, лауреатка Державної премії України у галузі науки і техніки.
№8 Тетяна Вакуленко — директорка Українського центру оцінювання якості освіти
Спорт
В цьому списку жінки посіли половину найвищих місць. Українські спортсменки вкотре підтверджують свій високий рівень.
№1 Ярослава Магучіх — українська легкоатлетка, виступає в дисципліні — стрибки у висоту. Олімпійська чемпіонка 2024 року і бронзова призерка Олімпіади-2020. Триразова переможниця Діамантової ліги (2022, 2023, 2024). Чемпіонка світу (2023) і триразова чемпіонка Європи (2022, 2024, 2026). Заслужений майстер спорту України (2020). Дворазова чемпіонка світу в приміщенні (2022, 2026), триразова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023, 2025).
№3 Марта Костюк — українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок і Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок.
№5 Людмила Лузан — українська спортсменка, веслувальниця-каноїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років у каное-двійках, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в каное-одиночках, восьмиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи.
№6 Таїсія Онофрійчук — українська художня гімнастка. Абсолютна чемпіонка Європи 2025 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу 2026 року у вправах з обручем, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу, володарка Кубка світу, срібна призерка юніорського чемпіонату світу у вправі з булавами. Майстер спорту міжнародного класу.
№7 Еліна Світоліна — українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу WTA 2017, 2018 і 2019 років в одиночному розряді, бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо (2021), чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року. Виграла 20 турнірів WTA в одиночному розряді та два — в парному.
Раніше "Телеграф" розповідав, хто, на думку редакції "Фокусу" тепер є другою найвпливовішою людиною в Україні.