Всього 16 жінок включили в топ-100 найвпливовіших людей України: хто вони

Деякі позиції лауреаток можуть виглядати дещо неоднозначно

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Журнал "Фокус" опублікував рейтинг "ТОП 100 впливових українців". У 2026 році до цього списку увійшло лише 16 жінок.

Традиційно рейтинг розділений на блоки за сферою діяльністю лауреатів. У виданні зазначили, що приурочили випуск до нового навчального року. Тому в рейтингу з'явилась нова категорія "Освіта і наука", в якій будуть представлені керівники провідних вишів України, відомі науковці, топові педагоги, популяризатори науки та важливі діячі зі сфери освіти.

Політики та державні діячі

У цій категорії з 20 місць жінки посіли три. Зокрема, це перша леді україни, колишня прем'єр-міністерка та народна депутатка.

Жінки в рейтингу Політики та державні діячі

№12 Олена Зеленська — перша леді України з 20 травня 2019 року як дружина президента Володимира Зеленського. До цього була сценаристкою та авторкою студії "Квартал 95". Входила до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Олена Зеленська. Фото ОПУ

№17 Юлія Свириденко — українська економістка та політична діячка. Прем'єр-міністерка України з 17 липня 2025 по 16 липня 2026 року.

Юлія Свириденко.Фото Вікіпедія

№19 Мар'яна Безугла — народна депутатка України ІХ скликання від 217-го виборчого округу міста Києва. Член Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.

Мар'яна Безугла

Бізнес та державні підприємства

В цьому рейтингу місця серед лауреатів посіли дві жінки. Проте їх не варто розглядати окремо від їхніх чоловіків.

Жінки в рейтингу Бізнес та державні підприємства

№6 Галина та Олександр Гереги — відомі українські підприємці, мільярдери, політики та засновники великої мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр К".

Галина та Олександр Гереги

№10 Ірина та Владислав Чечоткіни — українські бізнесмени, які володіють одним із найвідоміших брендів України у сфері e-commerce — Rozetka.

Ірина та Владислав Чечоткіни

Культура

В цьому сегменті жінки посіли 4 місця. Вони відзначились значним вкладом в українську культуру у складні часи.

Жінки в рейтингу Культура

№1 Ліна Костенко — українська поетка та письменниця.

Ліна Костенко

№4 Таню Муїньо — українська кліпмейкерка, дизайнерка, стилістка, фотографка і режисерка кубинського походження. Рекордсменка за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла тричі поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках). Дворазова переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019).

Таню Муїньо

№6 Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики — міністерка культури України.

Тетяна Бережна

№10 Ярослава Гресь — співзасновниця та керівна партнерка Gres Todorchuk, співзасновниця Ukraine WOW.

Ярослава Гресь

Освіта і наука

В цьому блоці серед лауреатів 4 жінки. Вони займають високі місця у списку.

Жінки в рейтингу Освіта і наука

№1 Марина В'язовська — українська математикиня. Кандидатка фізико-математичних наук (2010), докторка природничих наук (2013), міжнародна членкиня Національної академії наук США (2025). Друга жінка (після Мар'ям Мірзахані), яка здобула Медаль Філдса (2022) за елегантне розв'язання частини 18-ї проблеми Гільберта — задачі про пакування куль у 8-вимірному просторі.

Марина В'язовська

№6 Тетяна Кагановська — в.о. ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, докторка юридичних наук, професорка.

Тетяна Кагановська. Фото Вікіпедія

№7 Ганна Толстанова — Професор кафедри фізіологіі та анатоміі Інституту біологіі та медицини КНУ імені Тараса Шевченка, лауреатка Державної премії України у галузі науки і техніки.

Ганна Толстанова. Фото Вікіпедія

№8 Тетяна Вакуленко — директорка Українського центру оцінювання якості освіти

Тетяна Вакуленко

Спорт

В цьому списку жінки посіли половину найвищих місць. Українські спортсменки вкотре підтверджують свій високий рівень.

Жінки в рейтингу Спорт

№1 Ярослава Магучіх — українська легкоатлетка, виступає в дисципліні — стрибки у висоту. Олімпійська чемпіонка 2024 року і бронзова призерка Олімпіади-2020. Триразова переможниця Діамантової ліги (2022, 2023, 2024). Чемпіонка світу (2023) і триразова чемпіонка Європи (2022, 2024, 2026). Заслужений майстер спорту України (2020). Дворазова чемпіонка світу в приміщенні (2022, 2026), триразова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023, 2025).

Ярослава Магучіх. Фото Вікіпедія

№3 Марта Костюк — українська тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок і Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок.

Марта Костюк. Фото Вікіпедія

№5 Людмила Лузан — українська спортсменка, веслувальниця-каноїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років у каное-двійках, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в каное-одиночках, восьмиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи.

Людмила Лузан. Фото Вікіпедія

№6 Таїсія Онофрійчук — українська художня гімнастка. Абсолютна чемпіонка Європи 2025 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу 2026 року у вправах з обручем, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу, володарка Кубка світу, срібна призерка юніорського чемпіонату світу у вправі з булавами. Майстер спорту міжнародного класу.

Таїсія Онофрійчук. Фото Вікіпедія

№7 Еліна Світоліна — українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу WTA 2017, 2018 і 2019 років в одиночному розряді, бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо (2021), чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року. Виграла 20 турнірів WTA в одиночному розряді та два — в парному.

Еліна Світоліна. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, хто, на думку редакції "Фокусу" тепер є другою найвпливовішою людиною в Україні.