В Іспанії взялися за Шарія та перевіряють його роботу на Кремль: чим він прославився та що загрожує блогеру в Україні

Правоохоронці під час спостереження зазначили, що Шарій та його дружина "перевірялися"

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В Іспанії розслідують можливі зв’язки проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко із російськими спецслужбами. Пару також підозрюють у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє іспанське видання elDiario.es, посилаючись на матеріали слідства.

Чому іспанські правоохоронці зацікавилися Шарієм

Приводом для розслідування став запит про міжнародне співробітництво українських правоохоронних органів. Справа перебуває у провадженні слідчого суду міста Ель-Вендрель. Над ним працюють розвідувальний підрозділ Громадянської гвардії Таррагони, провінційна прокуратура та Податкове управління.

У фінансових операціях подружжя іспанські слідчі виявили ознаки можливого відмивання грошей. Вони вважають, що кошти могли надходити від незаконної діяльності.

Згідно з матеріалами справи, правоохоронці перевіряють інформацію про те, що Шарій міг за винагороду брати участь у скоординованій роботі проти інтересів України та на користь спецслужб РФ.

Як зазначає elDiario.es, залучення розвідувального підрозділу Громадянської гвардії є нетиповим для звичайного розслідування податкових порушень. У цьому випадку правоохоронці припускають, що подружжя може працювати на Кремль.

Перевірка закордонних доходів та стеження

Ще у 2025 році Громадянська гвардія звернулася до слідчого судді за дозволом на низку процесуальних дій. Серед них — запити щодо міжнародної правової допомоги до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України.

Слідство мало намір встановити загальний обсяг доходів подружжя, з’ясувати походження коштів та перевірити версію про те, що в Каталонії влаштувалися російські агенти. У документах окремо вказувалося на необхідність вивчити діяльність Шарія та відомості про його можливу оплачувану роботу на російську розвідку.

За парою також встановили зовнішнє спостереження. У справі є фотографії подружжя під час прогулянки одним з європейських міст. У поясненнях до знімків правоохоронці вказали, що Шарій і Бондаренко, мабуть, дотримуються підвищених заходів безпеки: постійно оглядаються, стежать за обстановкою та перевіряють, чи немає за ними стеження.

Оперативні кадри. Фото: elDiario.es

Приховав сотні тисяч євро та намагався вивести капітал

Шарій та Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. Фахівці Податкового управління, які беруть участь у розслідуванні, виявили можливу несплату понад 150 тисяч євро податків за 2018 рік та близько 388 тисяч євро за 2022 рік.

Крім того, Громадянська гвардія виявила додаткові надходження за 2019–2021 роки. У матеріалах згадуються банківські рахунки в Росії та Литві, P2P-платежі з РФ та Люксембургу, перекази від приватних осіб з Казахстану, операції з криптовалютою та виплати від онлайн-платформ.

Можливі штрафи для подружжя слідчі оцінюють у 10,7 мільйона євро.

За версією слідства, після того, як Шарій дізнався про розслідування, він спробував вивести капітал з Іспанії. Блогер продав свій основний економічний актив – будинок у Таррагоні.

Правоохоронці вважають, що всі отримані гроші він направив на придбання ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які легко сховати. Слідство розцінює ці дії як спробу уникнути можливої фінансової відповідальності та ускладнити пошук та повернення активів.

"Пістолет Джона Віка" та золото в зливках: що знайшли під час обшуків

У червні 2026 року правоохоронці обшукали нинішнє житло Шарія та Бондаренко. Вони вилучили комп’ютери, телефони та пістолет Glock 19.

Також було виявлено криптовалюту на суму близько 800 тисяч євро, 20 золотих злитків вартістю приблизно на 150 тисяч євро, витвори мистецтва, годинники та інші предмети розкоші загальною вартістю 400 тисяч євро, а також Porsche Cayenne.

Суд ухвалив накласти арешт на вилучені коштовності, метали, витвори мистецтва та криптовалюту. Наразі Слідчий суд № 5 Ель-Вендреля готується допитати подружжя як підозрюваного. Анатолій Шарій звинувачення відкидає.

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Хто такий Анатолій Шарій: підозри та вирок в Україні

Анатолій Шарій — український проросійський блогер та колишній журналіст, відомий своїми політичними відео та антиукраїнськими публікаціями. Він пов’язаний із "Партією Шарія", діяльність якої в Україні заборонена, та проживає в Іспанії.

16 лютого 2021 року СБУ оголосила йому підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян, у тому числі розпалюванні національної ворожнечі. За версією слідства, Шарій сприяв російським структурам у проведенні інформаційних операцій проти України, поширював маніпулятивні матеріали та сприяв дестабілізації ситуації у країні.

У липні 2023 року блогеру повідомили про нову підозру — у державній зраді в умовах воєнного стану, скоєної за попередньою змовою групою осіб. СБУ заявила, що він допомагав ФСБ готувати постановочні відео допитів українських військовополонених: пропонував питання, давав вказівки щодо зйомки, монтував записи та публікував їх зі своїми коментарями для дискредитації України.

У цій справі вже ухвалено вирок: 4 червня 2025 року Шарія заочно засудили за державну зраду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий самий термін отримав його спільник — колишній керівник поліції Вінницької області Антон Шевцов.

Нагадаємо, навесні 2025 року Шарія було помічено у фешенебельному готелі InterContinental Carlton у французьких Каннах. Знімки він опублікував у соціальних мережах. "Телеграф" розповідав, скільки коштує його номер у готелі.