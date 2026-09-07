Ігнорують і багато пліткують: українка поділилася несподіваними деталями життя у Франції

За словами співвітчизниці, французи поводяться зарозуміло

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Українка поскаржилася на погане ставлення французів до іноземців. За її словами, вони можуть вдавати, що не знають англійської, і обговорюватимуть вас за спиною.

Про це вона написала у Reddit. За її словами, вона живе у Франції та має претензії.

"Перше, що потрібно сказати: до вас будуть ставитися погано, якщо ви не француз. Так вже заведено. Якщо ви говорите англійською, вони можуть навмисне вдавати, що не розуміють, що ви говорите", — йдеться в публікації.

Плітки за спиною. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Разом з тим, якщо ви погано розмовляєте французькою, місцеві жителі переходять на англійську, особливо парижани. За словами авторки повідомлення, французи "мільйон разів висміювали мою мову, ніби я дивна". Крім того, вона звернула увагу на їхню зарозумілість.

"Вони милі в обличчя, посміхаються і так далі. Але як тільки ви йдете, вони починають говорити про вас. На жаль, так воно і є", — підсумувала вона, маючи на увазі плітки за спиною.

Авторка публікації також зазначила, що, можливо, не всі французи поводяться так з іноземцями, а вона ділиться своїм особистим досвідом.

Раніше українець, який п’ятий рік живе у Швейцарії, розповів про її мінуси. Ця країна вважається однією з найкращих у світі для переїзду, оскільки вона стабільно посідає перші місця у рейтингах за рівнем безпеки, зарплат, екології та якості життя.