Готуються до зимових відключень: які корисні прилади скуповують українці

Люди розповідають, що замовляють перед зимою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українці готуються до важкої зими з відключеннями світла та води. Вони заздалегідь замовляють різні гаджети, які полегшують життя у складних умовах.

Про це пишуть користувачі Threads. Більшість приладів допомагають не замерзнути при низькій температурі.

"Мені вже з "Аліекспрес" приїхав інвертор (дуже багато відгуків від українців), ще взяв такі пакети з краниками для води, бо не займають багато місця пусті, потім диспенсер акумуляторний, бо можна з нього типу кран зробити, і термос, який афігенно тримає гаряче. Я перевірив, за 24 години вода ще гаряча", – написав автор публікації.

У обговоренні більшість людей питали, в чому сенс деяких пристосувань, а дехто давав і свої поради. Наприклад, жінка порекомендувала придбати устілки для взуття, які зігрівають.

Що саме купують та для чого

Інвертор

Інвертор перетворює струм від акумулятора на струм, яким живляться звичайні побутові прилади. Під час відключення світла з його допомогою можна під’єднати, наприклад, лампу, роутер чи ноутбук. Сам по собі інвертор електроенергію не накопичує — для роботи потрібен акумулятор.

Інвертор. Фото: Threads

Пакети з краниками для води

Це місткості, які можна наповнити водою, закрити й поставити або підвісити так, щоб наливати воду через краник. Вони допомагають зробити запас на випадок перебоїв із водопостачанням. Краник зручний тим, що не доводиться щоразу підіймати важку місткість і відкривати її повністю.

Пакет з краником для води. Фото: Threads

Акумуляторний диспенсер

Це невелика помпа, яку встановлюють на бутель із водою. Після натискання кнопки вона подає воду через носик, тож важку ємність не потрібно нахиляти. Диспенсер працює від вбудованого акумулятора, який періодично заряджають, хоча існують й механічні.

Термос

Термос дає змогу запастися гарячою водою на час відключення світла: після наповнення йому не потрібна електроенергія. Найдовше тепло зберігають місткі термоси з подвійними стінками, вакуумною ізоляцією та щільною кришкою. Виробники деяких моделей заявляють, що вода залишається гарячою 24 години й довше. Наприклад, для термоса Stanley об’ємом 1,9 л зазначено до 45 годин збереження тепла.

Термос. Фото: Threads

Устілки, які зігрівають

Такі устілки кладуть у взуття, щоб ногам було тепліше надворі або в холодному приміщенні. Одні моделі зберігають тепло завдяки матеріалу, інші нагріваються від батарейок чи акумулятора. Перед купівлею варто перевірити, як саме працює конкретна пара.

Нагадаємо, з 15 січня по 20 лютого холодне повітря з Арктики може дістатися України. Найсильніше морози ймовірно торкнуться Сумської, Харківської, Чернігівської та Полтавської областей.