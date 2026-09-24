Си Цзиньпин сделал Трампу подарок с подвохом: что не так

Оказалось, что китайцы не дарят зверей, а сдают их в аренду.

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Лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Поднебесная передаст Штатам двух панд, которые уже на днях поселятся в зоопарке Атланты. Однако такой "подарок" не слишком порадовал главу Белого дома.

Об этом рассказывает пользователь под ником i_gbur в социальной сети Threads. Реакция президента США была очень выразительной.

Китайский лидер привез в Вашингтон новость о передаче двух животных по имени Пин Пин и Фучуань. В то время как глава Китая отмечал важность этого шага для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, лидер США отстраненно улыбался.

"Донни слушает как Китай подарил зоопарку Атланте две панды, а ему что? Видно по лицу, что он ждет, где подарок для Донни?", — говорится в сообщении.

Китай сохраняет право собственности на панд, которые находятся в зарубежных зоопарках. А их детеныши, рожденные за границей в рамках таких программ, также принадлежат китайской стороне и обычно должны вернуться в Китай до четырехлетнего возраста.

"Панду из Китая можно вывезти. Вывезти Китай из панды — нет. Панда все равно китайская", — говорится в сообщении.

Как отреагировали в сети

Пользователи с юмором восприняли такое поведение Дональда Трампа. Некоторые высказали мнение, что панд можно переименовать в "американского медведя", как это любит делать глава Белого дома.

"Можно Трампа подарить какому-то правительству в зоопарке. Права на прах будут сохраняться за Америкой";

"К вашему вниманию эта самая панда";

"Трамп после речи";

Комментарии пользователей

"Верно, панду не дарят, а дают во временное пользование, в аренду";

"По лицу Донни видно, что появилась идея переименовать панду в "американского медведя". А может и "трамп-медведя". Избиратели требуют";

"Винни не бросает своих родственников";

"Дони готов отдавать пингвинов", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

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