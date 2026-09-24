Україна може залишитись без допомоги Франції: що вже встигла отримати за роки війни

Настрої щодо підтримки України в країнах Європи змінюються

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Кандидатка в президенти Франції від ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, яка наразі лідирує в соцопитуваннях, заявила, що Франція в майбутньому буде змушена припинити допомогу Україні. Це може стати відчутним ударом по обороноздатності нашої країни та зіграти на руку РФ.

"Телеграф" розповість, скільки і чого отримувала Україна від Французької Республіки за роки повномасштабного вторгнення Росії. Варто зауважити, що заява Марін Ле Пен відображає позицію ультраправої французької опозиції, а не чинного уряду, яки наразі продовжує підтримувати фінансування та постачання зброї Україні.

Що сказала Ле Пен

Марін Ле Пен виступила на заході Playbook live від Politico в Парижі. Там вона наголосила необхідності перегляду підходів до підтримки України.

"Франція більше не може надавати Україні фінансову допомогу. Шкода, але у нас більше немає таких можливостей", — заявила Ле Пен.

Свою позицію вона пояснила неналежним фінансовим станом в її країні. Адже, за словами Ле Пен, Франція опинилась в "абсурдній фінансовій ситуації".

Що Україна отримувала від Франції

Франція посідає вагоме, хоча й не найперше за загальними обсягами місце серед партнерів України. Ця країна робить основний акцент не на кількісних показниках фінансової підтримки бюджету, скільки на високотехнологічному та важкому озброєнні для української армії.

За загальним обсягом виділеної та зобов'язаної підтримки (військової, фінансової та гуманітарної), згідно з даними Кільського інституту світової економіки (Kiel Institute), доля Франції становить близько 3–4% від усієї міжнародної допомоги Україні, що складає 4–5 млрд доларів за прямими зобов'язаннями держави. Водночас через фонди Євросоюзу Франція опосередковано фінансує ще близько 18% від усього загальноєвропейського пакета допомоги.

Військова допомога

Авіаційні крилаті ракети. Ракети SCALP-EG (аналог британських Storm Shadow), які дозволяють завдавати високоточних ударів по тилових об'єктах росіян.

Ракети SCALP-EG (аналог британських Storm Shadow), які дозволяють завдавати високоточних ударів по тилових об'єктах росіян. Артилерія. Самохідні артилерійські установки CAESAR (калібр 155-мм) — одні з найточніших та наймобільніших артилерійських установок в ЗСУ (передано понад 60 одиниць), а також причіпні гаубиці TRF1 і САУ AMX-10 AUF1.

Ракети SCALP-EG на підвісці Су-24. Фото Вікіпедія

САУ CAESAR

Бронетехніка

Колісні танки AMX-10 RC.

БТР VAB (понад 300 одиниць).

Бронеавтомобілі Bastion.

Танк AMX-10 RC

Засоби ППО та радари

Зенітно-ракетні комплекси SAMP/T (Mamba) — комплекс, який здатний збивати балістичні ракети.

ЗРК малої дальності Crotale NG та Mistral.

Сучасні радари виявлення повітряних цілей Ground Master 200 (GM200).

ЗРК SAMP/T (Mamba)

Авіація та боєприпаси

Винищувачі Mirage 2000-5 (підготовка пілотів та передача літаків).

Авіаційні керовані бомби AASM Hammer.

Регулярні поставки артилерійських снарядів 155-мм калібру.

Винищувач Mirage 2000

Також за ці роки було проведене навчання тисяч українських військовослужбовців на французьких полігонах. Українці вивчали основи загальновійськового бою, використання САУ CAESAR, обслуговування системи SAMP/T та пілотування Mirage 2000.

Фінансова та гуманітарна допомога

Двосторонні гранти та кредити. Франція надала понад 1,2 млрд євро прямої фінансової підтримки українському бюджету на пільгових умовах.

Франція надала понад 1,2 млрд євро прямої фінансової підтримки українському бюджету на пільгових умовах. Енергетичне обладнання. Понад 1000 тонн гуманітарних вантажів, включаючи потужні генератори, трансформатори та ремонтні комплекти для відновлення енергомережі після обстрілів.

Понад 1000 тонн гуманітарних вантажів, включаючи потужні генератори, трансформатори та ремонтні комплекти для відновлення енергомережі після обстрілів. Медицина та цивільний захист. Пожежні автомобілі, машини швидкої допомоги, мобільні лабораторії ДНК, медичне обладнання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Франція посилить ППО України додатковими системами ППО SAMP/T та ракетами до них коштом фінансових можливостей в межах позики ЄС.