Фольга на банках: бабусин лайфхак, про який мало хто знає

Домашні заготівлі не потьмяніють

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Домашні закрутки у прозорих скляних банках виглядають апетитно, але з часом вони можуть втратити свій насичений колір і навіть змінити смак. Досвідчені господині рятують свою працю за допомогою звичайної алюмінієвої фольги, створюючи захисний бар'єр для консервації.

Домашні заготовки не дарма рекомендують зберігати у прохолодному темному місці. Світло — головний ворог консервації. Під постійним впливом сонячних променів від вікна або яскравого штучного освітлення запускається процес фотоокислення. Через це в продуктах руйнуються мікроелементи, а жири починають швидко гіркнути, стверджує кулінарний портал Pysznosci.

Під впливом світла компоти з червоних ягід бліднуть, світле варення набуває неприємного коричнюватого відтінку, а овочеві пасти або песто з додаванням олії втрачають свіжість і набувають затхлого присмаку.

Щоб зупинити цей процес, достатньо щільно обгорнути стінки банок алюмінієвою фольгою. Найбільше вона потрібна, якщо банки стоять на підвіконні, відкритій полиці або у світлій коморі. Не обов'язково закривати банку повністю. Достатньо обгорнути бічні сторони, а зверху залишити етикетку з назвою та датою заготовки.

Фото згенероване ШІ

Захисту потребують заготовки, у яких цінується яскравий колір і ніжний смак. Це джеми, конфітюри та фруктові желе, варення з персиків, абрикосів, груш і яблук, компоти та фрукти в сиропі, соки й пюре. Крім того, це буряк, червонокачанна капуста та інші насичено забарвлені овочі, песто, соуси та олійні пасти.

Якщо варення зберігається у прохолодному, сухому та темному місці, додаткова упаковка не знадобиться.

Звичайно, фольга не замінить правильну стерилізацію та герметичність кришок, але вона гарантовано захистить страви від вицвітання та втрати вітамінів.