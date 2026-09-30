Топ-5 речей, які врятують українців цієї зими (відео)

Левова частка бюджету пішла на зарядну станцію

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Найближчої зими Росія знову спробує "заморозити" українців, цілеспрямовано атакуючи критичну інфраструктуру. Щоб черговий опалювальний сезон пройшов максимально безпечно та з мінімальним стресом, саме час заздалегідь продумати план дій та придбати необхідні речі.

Український блогер "kovaalevskiyy" поділився власним списком корисних гаджетів та дрібниць, які допоможуть легше пережити холодні місяці та можливі перебої з електроенергією. Загальна вартість такого набору становила близько 25 000 грн.

Топ-5 зимових покупок за версією блогера

Зарядна станція 500 W (EcoFlow) для дрібної побутової техніки — 21 000 грн. Базовий елемент енергетичної незалежності вдома. Дозволить живити роутер, зарядити гаджети та під'єднати дрібні побутові прилади.

EcoFlow/Фото: Screenshot

2 павербанки на 20 000 мАг — 1 750 грн. Надійний запас енергії для телефонів та планшетів, який зручно носити із собою або тримати під рукою на випадок раптового відключення світла.

Павербанки/Фото: Screenshot

Портативний насос для душу — 2 000 грн. Практичне рішення підтримки особистої гігієни за умов відключення гарячої води чи централізованого водопостачання.

Портативний насос для душу/Фото: Screenshot

Нічник — 80 грн. Найбільш бюджетний, але незамінний елемент для вечірнього затишку та орієнтування у квартирі у темряві.

Нічник/Фото: Screenshot

Універсальна сумка — 170 грн. Зручний аксесуар для зберігання та перенесення всіх необхідних дрібниць.

Універсальна сумка/Фото: Screenshot

Українців чекає найважча зима від початку великої війни

Нагадаємо, київська влада підготувала ґрунтовний апдейт плану стійкості міста, детально опрацювавши ключові інфраструктурні проєкти. Головним уразливим місцем столиці залишається система теплопостачання.