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Топ-5 речей, які врятують українців цієї зими (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Українці готуються до потенційних блекаутів Новина оновлена 30 вересня 2026, 11:46
Українці готуються до потенційних блекаутів. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Левова частка бюджету пішла на зарядну станцію

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Найближчої зими Росія знову спробує "заморозити" українців, цілеспрямовано атакуючи критичну інфраструктуру. Щоб черговий опалювальний сезон пройшов максимально безпечно та з мінімальним стресом, саме час заздалегідь продумати план дій та придбати необхідні речі.

Український блогер "kovaalevskiyy" поділився власним списком корисних гаджетів та дрібниць, які допоможуть легше пережити холодні місяці та можливі перебої з електроенергією. Загальна вартість такого набору становила близько 25 000 грн.

Топ-5 зимових покупок за версією блогера

  • Зарядна станція 500 W (EcoFlow) для дрібної побутової техніки21 000 грн. Базовий елемент енергетичної незалежності вдома. Дозволить живити роутер, зарядити гаджети та під'єднати дрібні побутові прилади.
EcoFlow
EcoFlow/Фото: Screenshot
  • 2 павербанки на 20 000 мАг1 750 грн. Надійний запас енергії для телефонів та планшетів, який зручно носити із собою або тримати під рукою на випадок раптового відключення світла.
Павербанки
Павербанки/Фото: Screenshot
  • Портативний насос для душу2 000 грн. Практичне рішення підтримки особистої гігієни за умов відключення гарячої води чи централізованого водопостачання.
Портативний насос для душу
Портативний насос для душу/Фото: Screenshot
  • Нічник80 грн. Найбільш бюджетний, але незамінний елемент для вечірнього затишку та орієнтування у квартирі у темряві.
Нічник
Нічник/Фото: Screenshot
  • Універсальна сумка170 грн. Зручний аксесуар для зберігання та перенесення всіх необхідних дрібниць.
Універсальна сумка
Універсальна сумка/Фото: Screenshot
Українців чекає найважча зима від початку великої війни

Нагадаємо, київська влада підготувала ґрунтовний апдейт плану стійкості міста, детально опрацювавши ключові інфраструктурні проєкти. Головним уразливим місцем столиці залишається система теплопостачання.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Зима