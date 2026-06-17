Зникав з радарів і подав сигнал лиха: що з російським літаком, який кружляв над Чорним морем

На борту судна були росіяни

У середу, 17 червня, літак російської авіалінії під час польоту над Чорним морем подав сигнал лиха. Опісля повітряне судно раптово зникло з радарів, проте згодом зʼявилась знову.

Про це пишуть російські ЗМІ. Зазначається, що на борту перебувають пасажири.

"Літак Smartavia подав сигнал лиха над Чорним морем", — йдеться у повідомленні.

За даними росіян, Boeing 737-800 авіакомпанії Smartavia, який виконував рейс Сочі-Архангельськ, передав код 7700 — виникнення позаштатної ситуації на борту. Літак вилетів із Сочі о 22:25.

Літак Smartavia - ілюстративне зображення

Попередньо відомо, що судно перевозить 189 пасажирів.

Згодом літак зʼявився на радарах і стало відомо, що він здійснив екстрену посадку в аеропорту Сочі, з якого і здійснив виліт.

Шлях літака на радарах

Однією з причин позаштатної ситуації називають відмову одного з двигунів.

"Екіпаж Boeing 737-800 доповіли про відмову одного із двигунів. Командир вирішив повернутися назад до аеропорту. Авіалайнер перебував у зоні очікування — виробляв паливо для зниження посадкової маси до рівня перед посадкою. Літак уже сів", — пишуть росіяни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що радари помітили над Україною літак з Москви.