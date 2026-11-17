Автомобільна арка обвалилася у воду, а уламки перекрили судноплавний фарватер

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Відповідаючи на питання, чи доповіли главі Росії Володимиру Путіну про результативний удар по Кримському мосту в ніч на 17 листопада, речник глави Кремля Дмитро Пєсков виглядав збентеженим. Проте врешті решт не дуже впевнено та сумно заявив, що після відновлення міст нібито стане кращим, ніж був.

Відео зі словами Пєскова публікують росЗМІ. Він заявив, що "буде намічено конкретний план, черговість, часові рамки". Однак попри ці заяви, обличчя речника Кремля не випромінювало впевненості, радше навпаки.

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"Міст відновлять, буде ще кращим, ніж раніше", – заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Наслідки удару по Кримському мосту

Після нічної атаки арка автомобільної частини опинилася у воді, а автомобільний проліт повністю обвалився. Уламки завалили судноплавний фарватер, заблокувавши прохід суден між Чорним та Азовським морями.

Між уцілілими ділянками автомобільного полотна утворився розрив. Обвалені конструкції лежать у воді біля опор сусідньої частини переправи, автомобільний рух через протоку припинений.

Залізнична частина встояла, проте також зазнала пошкоджень. Рух поїздів мостом після нічного удару теж зупинили.

Раніше "Телеграф" розповідав про дві причини, чому руйнування Кримського мосту є трагедією для глави Росії Володимира Путіна. Ця переправа має значне практичне та сакральне значення для окупантів.