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Зірки моди носять їх так: п’ять стильних луків з кардиганом у трендах сезону (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Модний аутфіт з кардиганом приверне до вас усі погляди
Модний аутфіт з кардиганом приверне до вас усі погляди. Фото Freepik

Дивіться та надихайтеся!

У 2024 році кардиган, який довгий час асоціювався із грандпа-стилем, отримує нове дихання у світі моди. Модні бренди та відомі особи починають інтерпретувати цей елемент гардероба відповідно до трендів сезону. Дізнаймося, які кардигани в моді у 2024 році!

У своїх колекціях осінь-зима 2023/2024 дизайнери представили кардигани, що підкреслюють жіночні силуети та відбивають дух часу. Vogue пропонує п’ять способів модної стилізації кардигана в весняному сезоні.

Що можна одягати з кардиганом — модний лук

Кеті Холмс зробила кардиган невіднятною частиною свого стилю, вибравши оверсайз модель у світло-бежевому кольорі. Вона поєднує його з прямими джинсами та мюлями на підборах.

Кеті Холмс стиль
Кеті Холмс створює комфортний та стильний образ. Фото: Vogue

Кая Гербер віддає перевагу французькій елегантності, вибираючи бузковий кардиган, який підкреслює її фігуру. Вона доповнює цей лаконічний образ кросівками Converse.

Кая Гербер стиль
Кая Гербер створила сучасний та стильний лук з кардиганом. Фото: Vogue

Кендалл Дженнер у своєму образі з легінсами з розрізами та білим топом надає нового статусу вовняному кардигану. Вона вибрала коротку модель і поєднала її зі шкіряним бомбером коричневого відтінку.

Кендал Дженнер стиль
Модель Кендал Дженнер має неймовірно стильний вигляд. Фото: Vogue

Белла Хадід залишається вірною модному інді-тренду, віддаючи перевагу мінікардигану з різнобарвними смужками. Вона зберігає естетику гранжу 1990-х та гламуру 1980-х.

Белла Хадід стиль
Белла Хадід любить створювати цікаві поєднання стилів. Фото: Vogue

Джіджі Хадід об’єднала два модні тренди в одному образі: вона обрала червоний кардиган і надягла його поверх приталеного светра з легкого трикотажу. Крім того, вона підібрала сірі джинси, які є чудовою альтернативою стандартному блакитному деніму.

Джіджі Хадід стиль
Джіджі Хадід стильно поєднала два модні тренди 2024. Фото: Vogue

Ви дізналися, як правильно носити кардиган — жіночий, укорочений і не лише. Надихайтеся та створюйте свої унікальні образи!

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