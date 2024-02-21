Зірки моди носять їх так: п’ять стильних луків з кардиганом у трендах сезону (фото)
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Дивіться та надихайтеся!
У 2024 році кардиган, який довгий час асоціювався із грандпа-стилем, отримує нове дихання у світі моди. Модні бренди та відомі особи починають інтерпретувати цей елемент гардероба відповідно до трендів сезону. Дізнаймося, які кардигани в моді у 2024 році!
У своїх колекціях осінь-зима 2023/2024 дизайнери представили кардигани, що підкреслюють жіночні силуети та відбивають дух часу. Vogue пропонує п’ять способів модної стилізації кардигана в весняному сезоні.
Що можна одягати з кардиганом — модний лук
Кеті Холмс зробила кардиган невіднятною частиною свого стилю, вибравши оверсайз модель у світло-бежевому кольорі. Вона поєднує його з прямими джинсами та мюлями на підборах.
Кая Гербер віддає перевагу французькій елегантності, вибираючи бузковий кардиган, який підкреслює її фігуру. Вона доповнює цей лаконічний образ кросівками Converse.
Кендалл Дженнер у своєму образі з легінсами з розрізами та білим топом надає нового статусу вовняному кардигану. Вона вибрала коротку модель і поєднала її зі шкіряним бомбером коричневого відтінку.
Белла Хадід залишається вірною модному інді-тренду, віддаючи перевагу мінікардигану з різнобарвними смужками. Вона зберігає естетику гранжу 1990-х та гламуру 1980-х.
Джіджі Хадід об’єднала два модні тренди в одному образі: вона обрала червоний кардиган і надягла його поверх приталеного светра з легкого трикотажу. Крім того, вона підібрала сірі джинси, які є чудовою альтернативою стандартному блакитному деніму.
Ви дізналися, як правильно носити кардиган — жіночий, укорочений і не лише. Надихайтеся та створюйте свої унікальні образи!
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