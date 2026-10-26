Паркет та ламінат йдуть у минуле: ця альтернатива не боїться води та подряпин

Нові колекції витримують вологу та повсякденне зношування

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Плитка з текстурою дерева дедалі частіше стає альтернативою паркету та ламінату. Вона зберігає вигляд натурального матеріалу, але водночас підходить для вологих приміщень.

На виставці Cersaie в італійській Болоньї представили колекції керамограніту, що імітують відтінки деревини, річні кільця, сучки та нерівності. Про це повідомляє dnevno.hr.

Малюнок деревини має дедалі природніший вигляд

Кераміка з імітацією дерева існує давно, але нові технології помітно поліпшили її зовнішній вигляд. Замість поверхні з очевидно штучним малюнком виробники пропонують точні переходи кольорів і реалістичний рельєф. Наприклад, італійська компанія Atlas Concorde представила колекцію, в якій відтворила шість порід деревини: дугласію, ясен, в'яз, горіх, тик і зебрано.

У лінійці є світлі лаконічні варіанти у скандинавському стилі та поверхні з виразним малюнком екзотичної деревини. Спеціальна технологія дає змогу зробити покриття неслизьким і приємнішим на дотик, зберігаючи характерні природні нерівності.

Керамограніт під дерево має природний вигляд і підходить для повсякденного використання/Фото: ШІ

Інший італійський виробник, Marca Corona, показав колекцію Elisir Pura, створену під враженням від славонського дуба. У ній є два варіанти: з делікатним малюнком і невеликою кількістю сучків, а також із помітнішими природними особливостями. Особлива глазур утворює неглибокі заглибини вздовж ліній деревини, завдяки чому поверхня стає схожою на справжнє дерево.

Плитка під дерево передає природний вигляд деревини та зберігає практичність керамограніту/Фото: ШІ

У моді світлі відтінки та стримана текстура

Цей напрям розвивається і за межами Італії. Американська торгова компанія Floor & Decor випустила колекцію NatureMatch, у якій зробила акцент на природному вигляді та текстурі. За словами фахівчині компанії з дизайну та трендів Ешлі Бісқан, попит зростає в міру того, як виробники поліпшують зовнішній вигляд плитки.

Покупці частіше обирають світлі відтінки деревини, тонкі малюнки річних кілець і невеликі відмінності кольору. Великі навмисно штучні сучки та надто виразний рельєф поступово виходять із моди. У тренді спокійні поверхні, які точніше передають особливості натурального матеріалу.

Плитка під дерево поєднує виразний малюнок і практичність у повсякденному використанні/Фото: ШІ

Де керамограніт замінює паркет

Керамограніт під дерево стійкий до вологи, подряпин і повсякденного зношування. Його укладають у ванних кімнатах, кухнях, передпокоях та інших приміщеннях із високим навантаженням. Таке покриття підходить і для прибережних та посушливих районів, де клімат ускладнює догляд за натуральною деревиною.

Дизайнерка Бритні Стайн зі Sketch Design Studio у Флориді обрала таку плитку для будинку біля моря. Матеріал мав витримувати вологість, солоне повітря та інші впливи довкілля. Обираючи покриття, дизайнерка враховує і зовнішній вигляд, і практичність у конкретних умовах.

Чому плитка підходить не всім

Керамограніт відчувається інакше, ніж паркет: він твердіший і холодніший під ногами. Навіть переконливий малюнок під дерево не змінює цих властивостей. Тому зовнішній вигляд покриття та тактильний комфорт доводиться оцінювати окремо.

Ціна теж не завжди стає перевагою. Бритні Стайн зазначає: якісний керамограніт з урахуванням укладання може коштувати стільки ж, скільки натуральний паркет. До загальних витрат входять матеріал і монтаж.

Переваги та недоліки плитки/Інфографіка ШІ

Як повідомляв "Телеграф", у 2027 році одним із трендів в оформленні ванних кімнат стане плитка з візерунком "гінгем" – рівною клітинкою з двох кольорів, які разом створюють проміжний відтінок. В основі тренду – геометричний малюнок. Для підлоги важливо обрати плитку з відповідним опором ковзанню, а затирку підібрати в тон світлому відтінку, щоб шви не конфліктували з візерунком. Докладніше – про правила вибору.