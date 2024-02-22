Что носим весной 2024: шесть самых главных трендов верхней одежды (фото)

Они идут с нами в новый сезон уже много лет

Весенние аутфиты не могут быть полны без верхней одежды, поскольку погода в такой сезон остается прохладной, иногда находится в состоянии перепадов температуры, а ночи еще бывают достаточно морозными. Поэтому для создания удачных весенних образов важно подбирать не только верхнюю одежду как обувь и аксессуары, но и рассматривать такие варианты как пальто, плащи, кожаные куртки и тренчи.

Украинский стилист Ната Москаленко рассказала, что пальто миди и макси базового кроя, куртки из денима и косухи не выходят из моды, а входят с нами в новый сезон уже много лет. Эксперт назвала шесть главных трендов весны, которые предлагают нам мировые дизайнеры.

Весенние тренды верхней одежды 2024

Кожа в замше в верхней одежде занимает топовые позиции. Может быть что угодно: тренч, пальто, куртка, жакет.

Только позволит погода – носим классический бежевый тренч в разных проявлениях.

"Загородная куртка" в стиле королевы Елизаветы II, ее также называют куртка рабочего. Сочетаем с полностью противоположными по стилям вещами – блестки, прозрачные ткани, каблуки.

Укороченные пальто в разных вариантах: бушлаты, минималистичные, жакеты. Носим с чем угодно, потому что они очень универсальны.

Кожаные куртки, в стиле винтажных курток.

Укороченные куртки-бомберы, мотокуртки с акцентными вставками и надписями.

Отметим, что встречать весну следует по возможности во всей красе. Ранее стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья будут модными весной 2024 года.