Квітковий, леопардовий чи у смужку: які принти в моді в сезоні весна-літо 2024 (фото)
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Обирайте принти, які актуальні в цьому сезоні
Вже за кілька днів весна, а отже, час додавати у свій гардероб стильні речі з трендовими принтами. У новому сезоні в моді яскраві кольори та сміливі дизайни. Раніше ми писали про головні тренди весни 2024, а тепер ділимося, які принти в моді в цьому сезоні.
Принти дуже важливі в будь-якому образі. Вони можуть зробити лук більш яскравим або ж додати елегантності. Про це пише Фокус.
Трендові принти весною 2024
Ретро горох
Цей класичний принт знову в моді. Він додає будь-якому образу легкості та веселощів. Цей принт не повинен бути надто дрібним, але й не надто великим.
Квіти в ефекті негативу
Такий принт дуже неординарний, але дуже актуальний в цьому сезоні. Квітковий візерунок у тренді, пропущений через фільтр негативу. Квітковий принт можна поєднувати з простими монохромними елементами гардероба.
Картатий візерунок
Цей дизайн особливо актуальний. Він складається з різних геометричних фігур. Такий візерунок підійде і для повсякденних, і для святкових образів. Щороку цей принт стає все популярнішим. Цьогоріч він з’явиться на сукнях і спідницях.
Леопард
Цей принт став класичним. Він додає до образів зухвалості, однак виглядає дуже стильно й ефектно.
Смужка
Навесні буде актуальним дизайн з тонкими смугами. Цей принт матиме гарний вигляд на сорочках, костюмах і навіть краватках.
Раніше "Телеграф" розповідав, які кросівки будуть в моді навесні 2024. Ми поділилися найактуальнішими моделями.