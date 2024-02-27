Квітковий, леопардовий чи у смужку: які принти в моді в сезоні весна-літо 2024 (фото)

Обирайте принти, які актуальні в цьому сезоні

Вже за кілька днів весна, а отже, час додавати у свій гардероб стильні речі з трендовими принтами. У новому сезоні в моді яскраві кольори та сміливі дизайни. Раніше ми писали про головні тренди весни 2024, а тепер ділимося, які принти в моді в цьому сезоні.

Принти дуже важливі в будь-якому образі. Вони можуть зробити лук більш яскравим або ж додати елегантності. Про це пише Фокус.

Трендові принти весною 2024

Ретро горох

Цей класичний принт знову в моді. Він додає будь-якому образу легкості та веселощів. Цей принт не повинен бути надто дрібним, але й не надто великим.

Квіти в ефекті негативу

Такий принт дуже неординарний, але дуже актуальний в цьому сезоні. Квітковий візерунок у тренді, пропущений через фільтр негативу. Квітковий принт можна поєднувати з простими монохромними елементами гардероба.

Картатий візерунок

Цей дизайн особливо актуальний. Він складається з різних геометричних фігур. Такий візерунок підійде і для повсякденних, і для святкових образів. Щороку цей принт стає все популярнішим. Цьогоріч він з’явиться на сукнях і спідницях.

Леопард

Цей принт став класичним. Він додає до образів зухвалості, однак виглядає дуже стильно й ефектно.

Смужка

Навесні буде актуальним дизайн з тонкими смугами. Цей принт матиме гарний вигляд на сорочках, костюмах і навіть краватках.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кросівки будуть в моді навесні 2024. Ми поділилися найактуальнішими моделями.