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Модная обувь под юбку-плиссе: пять трендов, которые идеально впишутся в ваш гардероб (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
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Что обуть под плиссированную юбку, подскажут тренды 2024 года
Что обуть под плиссированную юбку, подскажут тренды 2024 года. Фото Freepik

Эти модели выведут ваш образ на новый уровень

Мы все знакомы с утверждением, что обувь может или создать, или разрушить стиль. Особенно это актуально, когда дело касается выбора подходящей пары к плиссированной юбке — одному из ключевых элементов весеннего гардероба в трендах 2024 года.

Здесь не только важно подобрать красивую или выразительную обувь, отмечает Vogue. Идея заключается в том, чтобы отыскать универсальную, вечную и стильную модель, которая идеально дополнит эти такие удивительно стильные модели юбок.

Что обуть и что сочетать с юбкой-плиссе

Показы нового модного сезона доказывают, что с разной обувью одна и та же вещь может выглядеть совершенно по-разному. Так, с плиссированной юбкой всегда хорошо смотрятся туфли "лодочки" на невысоком каблуке, в офисе прекрасно подойдут лоферы в сочетании с плиссированной юбкой, а для любительниц романтических образов идеальными станут балетки, которые вновь стали модными после торжественного возвращения в прошлом году.

стильный лук с плиссированной юбкой
Стильный и элегантный образ на любой случай. Фото: Vogue
  • Юбка с цветочным принтом

Если сочетание с балетками кажется слишком простым, можно выбрать модели с дополнительными декоративными элементами. Такой вариант был представлен на показе Dior.

с чем носить юбку плиссе в цветы
Такое стильное сочетание наверняка привлечет внимание. Фото: Vogue
  • Туфли Kitten-heels + классическая юбка

Одно из всегда эффективных сочетаний. Оно комфортно и элегантно, что подтверждают не только модные показы, но и уличная мода.

туфли киттен хилс в образе
Такие, как носили в 1950-х годах, снова стали популярны. Фото: Vogue
  • Лоферы + офисная юбка

Подобное сочетание не покажется устаревшим, если правильно его стилизовать – добавьте ультрамодные капроновые чулки или кардиган в стиле нулевых.

Что можно одевать с кардиганом
Кардиган придаст образу игривости. Фото: Vogue
  • Зеркальная юбка + зеркальная обувь

Бренды Versace, Gucci и Erdem добавили обувь с металлическим эффектом в свои новые коллекции, а гости модных показов сочетали их с юбками в таком же стиле. С белыми джинсами они будут выглядеть не менее впечатляюще.

с чем носить плиссированную юбку металлик
Эти пары могут оживить любой образ. Фото: Vogue
  • Туфли-лодочки с квадратным носом + горошек

Обувь с квадратным носком поможет добавить некоторую маскулинность к романтичной юбке в горошек. Такие туфли также идеально подходят для более строгих образов для офисных будней.

модный принт 2024
Квадратный носок сбалансирует романтичный образ. Фото: Vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие противоречивые тренды 2024 года подойдут только самым смелым модницам. Узнайте, хватит ли у вас решительности!

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