Модная обувь под юбку-плиссе: пять трендов, которые идеально впишутся в ваш гардероб (фото)

Эти модели выведут ваш образ на новый уровень

Мы все знакомы с утверждением, что обувь может или создать, или разрушить стиль. Особенно это актуально, когда дело касается выбора подходящей пары к плиссированной юбке — одному из ключевых элементов весеннего гардероба в трендах 2024 года.

Здесь не только важно подобрать красивую или выразительную обувь, отмечает Vogue. Идея заключается в том, чтобы отыскать универсальную, вечную и стильную модель, которая идеально дополнит эти такие удивительно стильные модели юбок.

Что обуть и что сочетать с юбкой-плиссе

Показы нового модного сезона доказывают, что с разной обувью одна и та же вещь может выглядеть совершенно по-разному. Так, с плиссированной юбкой всегда хорошо смотрятся туфли "лодочки" на невысоком каблуке, в офисе прекрасно подойдут лоферы в сочетании с плиссированной юбкой, а для любительниц романтических образов идеальными станут балетки, которые вновь стали модными после торжественного возвращения в прошлом году.

Стильный и элегантный образ на любой случай. Фото: Vogue

Юбка с цветочным принтом

Если сочетание с балетками кажется слишком простым, можно выбрать модели с дополнительными декоративными элементами. Такой вариант был представлен на показе Dior.

Такое стильное сочетание наверняка привлечет внимание. Фото: Vogue

Туфли Kitten-heels + классическая юбка

Одно из всегда эффективных сочетаний. Оно комфортно и элегантно, что подтверждают не только модные показы, но и уличная мода.

Такие, как носили в 1950-х годах, снова стали популярны. Фото: Vogue

Лоферы + офисная юбка

Подобное сочетание не покажется устаревшим, если правильно его стилизовать – добавьте ультрамодные капроновые чулки или кардиган в стиле нулевых.

Кардиган придаст образу игривости. Фото: Vogue

Зеркальная юбка + зеркальная обувь

Бренды Versace, Gucci и Erdem добавили обувь с металлическим эффектом в свои новые коллекции, а гости модных показов сочетали их с юбками в таком же стиле. С белыми джинсами они будут выглядеть не менее впечатляюще.

Эти пары могут оживить любой образ. Фото: Vogue

Туфли-лодочки с квадратным носом + горошек

Обувь с квадратным носком поможет добавить некоторую маскулинность к романтичной юбке в горошек. Такие туфли также идеально подходят для более строгих образов для офисных будней.

Квадратный носок сбалансирует романтичный образ. Фото: Vogue

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