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Тільки для найсміливіших модниць: п’ять найсуперечливіших трендів 2024 року (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Стильний лук підніме настрій
Стильний лук підніме настрій. Фото Freepik

Дізнайтесь, чи вистачить у вас рішучості

Кожен сезон виникають нові тренди, про які повинні знати леді, які прагнуть виглядати стильно у 2024 році. При цьому одні тенденції назавжди стануть модними, а інші пропадуть з такою ж швидкістю, якою з’явилися.

Більшість новинок — універсальні та сподобаються багатьом, ну а деякі здадуться надто зухвалими. Разом з Vogue дізнаймося, які тренди 2024 викликали найбільше суперечок.

Модні тренди 2024 року — що носити

  • Спідниця поверх штанів

Цей варіант припав до смаку безлічі модниць у 2010-х роках. Streetstyle-знаменитості охоче тестують їх у своїх образах. Згідно з недавніми звітами, кількість запитів щодо тренду "спідниця поверх штанів" збільшилася майже на 40 відсотків.

спідниця поверх штанів
Вінтаж — це завжди круто. Фото: Vogue
  • No pants

Цей тренд вже вписали у свої образи такі зірки, як Хейлі Бібер, Белла Хадід та Кендалл Дженнер. Поки що не помітні ознаки, що ця мода буде швидкоплинною.

тренд без штанів
Замість штанів вибирайте ультракороткі шорти. Фото: Vogue
  • Червоні колготки

Більше не потрібно думати, чорні колготки надіти чи тілесні. І той, і той варіант став нудним. Поверніться у дитинство, одягнувши червоні колготи яскравого відтінку.

як носити червоні колготки
Поєднуйте червоний аксесуар з тотальним чорним. Фото: Vogue
  • Джинси підкові

Ця модель викликає таку ж кількість суперечок, як повернення вузького фасону. Вражаючий тренд, на який наважаться не всі.

з чим носити джинси
Навіть спірний фасон може мати стильний вигляд. Фото: Vogue
  • Спідниця сліп

Ця модель повертає нас у 90-ті роки. Тренд досить спірний, але дуже універсальний — носите її з кардиганом, сорочкою оверсайз або футболкою.

спідниця сліп з чим носити
У 2024 році спідниця сліп має бути в кожному гардеробі. Фото: instagram.com/hoskelsa

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити кардиган, щоб виглядати неймовірно стильно. П’ять модних луків у трендах сезону продемонстрували справжні зірки світу моди.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди