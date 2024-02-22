Тільки для найсміливіших модниць: п’ять найсуперечливіших трендів 2024 року (фото)

Дізнайтесь, чи вистачить у вас рішучості

Кожен сезон виникають нові тренди, про які повинні знати леді, які прагнуть виглядати стильно у 2024 році. При цьому одні тенденції назавжди стануть модними, а інші пропадуть з такою ж швидкістю, якою з’явилися.

Більшість новинок — універсальні та сподобаються багатьом, ну а деякі здадуться надто зухвалими. Разом з Vogue дізнаймося, які тренди 2024 викликали найбільше суперечок.

Модні тренди 2024 року — що носити

Спідниця поверх штанів

Цей варіант припав до смаку безлічі модниць у 2010-х роках. Streetstyle-знаменитості охоче тестують їх у своїх образах. Згідно з недавніми звітами, кількість запитів щодо тренду "спідниця поверх штанів" збільшилася майже на 40 відсотків.

Вінтаж — це завжди круто. Фото: Vogue

No pants

Цей тренд вже вписали у свої образи такі зірки, як Хейлі Бібер, Белла Хадід та Кендалл Дженнер. Поки що не помітні ознаки, що ця мода буде швидкоплинною.

Замість штанів вибирайте ультракороткі шорти. Фото: Vogue

Червоні колготки

Більше не потрібно думати, чорні колготки надіти чи тілесні. І той, і той варіант став нудним. Поверніться у дитинство, одягнувши червоні колготи яскравого відтінку.

Поєднуйте червоний аксесуар з тотальним чорним. Фото: Vogue

Джинси підкові

Ця модель викликає таку ж кількість суперечок, як повернення вузького фасону. Вражаючий тренд, на який наважаться не всі.

Навіть спірний фасон може мати стильний вигляд. Фото: Vogue

Спідниця сліп

Ця модель повертає нас у 90-ті роки. Тренд досить спірний, але дуже універсальний — носите її з кардиганом, сорочкою оверсайз або футболкою.

У 2024 році спідниця сліп має бути в кожному гардеробі. Фото: instagram.com/hoskelsa

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