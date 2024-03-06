Це повинно бути в вашій шафі: які речі у 2024 на піку популярності

Модні тенденції 2024

2024 рік щедрий на яскраві та неочікувані тренди. Тому варто слідкувати за модою і спостерігати, які ж речі актуальні цього року. Раніше ми писали про тренди на пальта весною, а тепер ділимося модними тенденціями 2024 року.

Цьогоріч у тренді яскраві кольори та анімалістичні принти. Про модні тенденції розповіли на vogue.

Модні тенденції 2024

"Дорогі" відтінки

У 2023 році у тренді були нейтральні відтінки, а у 2024 гардероби всіх модниць будуть заповнюватися яскравими відтінками. Смарагдово-зелений, рубіново-червоний або сапфірово-синій — всі ці кольори серед трендів цього року.

Фото: pinterest

Мода 90-х

Оскільки мода циклічна, у тренди повертаються окуляри з тонкою оправою, ділові сорочки та кардигани, про які ми давно забули у минулих роках. В моду повертаються сорочки з чітким силуетом, що були особливо популярними у 90-х.

Фото: pinterest

Візерунки

Цьогоріч в моді — пальта з леопардовим принтом та сукні в горошок. У 2024 році вони вважаються класикою. Цей рік — епоха вишуканого максималізму та розкоші в одязі, тому неординарні патерни особливо актуальні.

Фото: pinterest

Фурнітура

У 2024 році в моду повертається фурнітура. Металеві прикраси в цьому році будуть особливо актуальними. Пряжки і шпильки також у тренді, тому не варто боятися доповнювати свої образи такими аксесуарами.

Фото: vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, які аксесуари у тренді в 2024. Цьогоріч в моді максималістичні прикраси й сумки.