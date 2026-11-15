Економить паливо та гроші на ремонті: який автомобіль підійде пенсіонерам

У компактного хетчбека є кілька характерних слабких місць

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Уживаний Hyundai i30 другого покоління підійде пенсіонерам, які цінують просте керування та комфортну підвіску. На польському ринку уживаних автомобілів приблизно за 40 000 злотих можна знайти доглянутий оновлений екземпляр 2015–2017 років, нерідко з невеликим пробігом.

Видання Wybór Kierowców включило Hyundai i30 у добірку невеликих автомобілів для літніх водіїв. Друге покоління моделі випускали з 2012 до 2017 року. Обслуговувати автомобіль, як і раніше, недорого, а вибір сервісів широкий.

Великі кнопки та зручний багажник

Основними функціями в салоні i30 управляють за допомогою великих фізичних кнопок із зрозумілими позначеннями. Розбиратися в багаторівневому меню на екрані не доведеться. Передні крісла добре підтримують спину, місця вистачає на обох лавах. Це слушний варіант для тих, кому тісно в невеликих міських автомобілях.

Багажник хетчбека вміщує 378 літрів, а низький поріг полегшує завантаження покупок

У багажник хетчбека міститься 378 літрів речей, а його форма дозволяє зручно їх розмістити. Відносно низький вантажний поріг полегшує укладання важких сумок із покупками. Підвіска м’яко згладжує нерівності місцевих доріг, а стійкість автомобіля стане в нагоді в поїздках за місто.

Багажник на 378 літрів та порівняно низький поріг спрощують навантаження покупок. Джерело: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

Який двигун вибрати для спокійної їзди

Для спокійних поїздок підійде атмосферний бензиновий двигун 1.4 MPI потужністю 100 л. с. Це простий і невибагливий двигун, якому достатньо базового технічного обслуговування. Крутний момент становить 137 Нм, розгін до 100 км/год займає приблизно 13,2 секунд, а максимальна швидкість досягає близько 182 км/год. Середня витрата палива, за даними виробника, – приблизно 6,0 л/100 км.

Фізичні кнопки допомагають простіше керувати функціями автомобіля

Для частих поїздок швидкісними дорогами краще вибрати 1.6 MPI: у нього більше запас потужності. Autotesto зазначає, що цей двигун розвиває 120 л. с., тоді як базовому мотору на трасі не вистачає тяги. Бензинові версії MPI при цьому відрізняються простою конструкцією та невисокими витратами на обслуговування.

Які несправності зустрічаються у Hyundai i30 II

Одна з характерних проблем – стукіт у рульовій колонці. Він виникає через зношування еластичного пластикового елемента підсилювача. У салоні може відшаровуватись покриття на обід керма і зношуватися декоративна накладка важеля перемикання передач. Вижимні підшипники зчеплення також можуть порівняно швидко вийти з ладу.

Деякі недоліки помітні не одразу. Корозія з’являється на кришці багажника та елементах днища. У підвісці вразливі опорні підшипники стійок McPherson та стійки стабілізатора. На швидкостях автомагістралі впливає слабка шумоізоляція, а мультимедійна система іноді зависає.

При виборі автомобіля із двигуном 1.4 варто звернути увагу на комплектацію та історію експлуатації. За даними Autotesto, базові версії, зокрема без кондиціонера, часто використовували в корпоративних автопарках. Перед покупкою джерело радить оглянути днище на предмет іржі та великих витоків, а також перевірити стан зчеплення.

Як повідомляв "Телеграф", наступник Golf Plus поєднує керованість хетчбека з простором мінівена і пропонує багажник об’ємом 500 літрів у цьому прикладі. Це дає додатковий контекст для оцінки Hyundai i30: простір і зручність важливі для людей похилого віку, але при виборі автомобіля також варто враховувати можливі витрати на ремонт коробки DSG.