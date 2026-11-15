Забудьте про килим від стіни до стіни: з цим рішенням інтер’єр матиме зовсім інший вигляд
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Вибір підлоги залежить і від кімнати, і від щоденного догляду
Килимове покриття від стіни до стіни залишається актуальним, але його варто добирати з огляду на призначення кімнати. У спальнях і затишних зонах відпочинку воно доречне. Альтернатива – дерев’яна підлога з окремими килимами.
Про переваги й недоліки такого рішення пише Livingetc, яке зібрало думки дизайнерів інтер’єру. Їхні погляди різняться: одні цінують м’якість і здатність килимового покриття поглинати звук, інші відмовляються від нього через складний догляд і вплив на вигляд кімнати.
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Чому дизайнери відмовляються від суцільного покриття
Власниця та головна дизайнерка студії Sho & Co Шошанна Шапіро пов’язує популярність такого оздоблення з інтер’єрами 1970-х і 1980-х років. За її словами, це бюджетний спосіб створити нейтральну основу. Однак синтетичні матеріали легко змінюють колір від пролитих рідин, пилу й щоденного бруду. Як компроміс дизайнерка допускає килимове покриття в гостьовій спальні, де рідко ходять.
Дизайнер Том Лоуренс-Леві з Natural Asthetik не схвалює і його візуального ефекту. На його думку, велика суцільна поверхня перетягує на себе увагу й не дає меблям виразно виглядати.
"Особисто я завжди відмовляюся від килимового покриття від стіни до стіни. Хоча воно може створювати відчуття затишку, візуально воно не доповнює меблі в кімнаті", – сказав дизайнер Том Лоуренс-Леві.
Де м’яка підлога залишається доречною
Дизайнер інтер’єру Вісенте Вулф із Vicente Wolf Associates дотримується іншої думки. Він особливо цінує суцільне покриття у спальнях: узимку воно додає тепла, а ще поглинає звук. Колір може підтримати загальну палітру кімнати або стати окремим акцентом.
Емі Леферінк з Interior Impressions радить використовувати м’яке нейтральне покриття не тільки в спальнях. Воно доречне і в бібліотеках, вітальнях та невеликих кімнатах для відпочинку, де потрібна камерна атмосфера.
Засновник JETT Projects Даррен Джетт пропонує оформити інтер’єр у близьких тонах: однотонне вовняне покриття з велюровою фактурою майже збігається за кольором зі стінами й оббивкою меблів. Так різні елементи інтер’єру утворюють цілісну композицію.
"Люди можуть пов’язувати килимове покриття із застарілим інтер’єром просто тому, що останнім часом не бачили вдалого його використання. Килимове покриття не вийшло з моди! Воно може бути розкішним і перетворювати простір", – сказав засновник JETT Projects Даррен Джетт.
Чим замінюють покриття від стіни до стіни
Окремі килими додають фактури, залишаючи частину підлоги відкритою. Шошанна Шапіро віддає перевагу дерев’яній підлозі – за різноманіття відтінків і довговічність. Килими вона розміщує так, щоб поєднати кольори меблів та оздоблення.
Дизайнерка Марі Фланіган із Marie Flanigan Interiors пропонує нашаровувати килими: покласти великий нейтральний килим, а поверх нього – ще один, щоб виділити окрему зону.
"Якщо у вас інша підлога, але ви хочете отримати вигляд і відчуття килимового покриття, спробуйте нашарування килимів. Мені подобається, коли на великому килимі нейтрального тону лежить інший, який доповнює простір і окреслює зони кімнати", – сказала дизайнерка Марі Фланіган.
Ще один варіант від Даррена Джетта – пофарбована підлога. У власній нью-йоркській квартирі він використав цей прийом, щоб створити інтер’єр у близьких тонах. Для підлоги дизайнер радить глянцеву олійну фарбу для зовнішніх робіт, стійку до слідів.
Як повідомляв "Телеграф", чим ще можна замінити килим у кімнаті.