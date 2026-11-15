Забудьте про килим від стіни до стіни: з цим рішенням інтер’єр матиме зовсім інший вигляд

Вибір підлоги залежить і від кімнати, і від щоденного догляду

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Килимове покриття від стіни до стіни залишається актуальним, але його варто добирати з огляду на призначення кімнати. У спальнях і затишних зонах відпочинку воно доречне. Альтернатива – дерев’яна підлога з окремими килимами.

Про переваги й недоліки такого рішення пише Livingetc, яке зібрало думки дизайнерів інтер’єру. Їхні погляди різняться: одні цінують м’якість і здатність килимового покриття поглинати звук, інші відмовляються від нього через складний догляд і вплив на вигляд кімнати.

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Чому дизайнери відмовляються від суцільного покриття

Власниця та головна дизайнерка студії Sho & Co Шошанна Шапіро пов’язує популярність такого оздоблення з інтер’єрами 1970-х і 1980-х років. За її словами, це бюджетний спосіб створити нейтральну основу. Однак синтетичні матеріали легко змінюють колір від пролитих рідин, пилу й щоденного бруду. Як компроміс дизайнерка допускає килимове покриття в гостьовій спальні, де рідко ходять.

Дизайнер Том Лоуренс-Леві з Natural Asthetik не схвалює і його візуального ефекту. На його думку, велика суцільна поверхня перетягує на себе увагу й не дає меблям виразно виглядати.

"Особисто я завжди відмовляюся від килимового покриття від стіни до стіни. Хоча воно може створювати відчуття затишку, візуально воно не доповнює меблі в кімнаті", – сказав дизайнер Том Лоуренс-Леві.

Де м’яка підлога залишається доречною

Дизайнер інтер’єру Вісенте Вулф із Vicente Wolf Associates дотримується іншої думки. Він особливо цінує суцільне покриття у спальнях: узимку воно додає тепла, а ще поглинає звук. Колір може підтримати загальну палітру кімнати або стати окремим акцентом.

Емі Леферінк з Interior Impressions радить використовувати м’яке нейтральне покриття не тільки в спальнях. Воно доречне і в бібліотеках, вітальнях та невеликих кімнатах для відпочинку, де потрібна камерна атмосфера.

Засновник JETT Projects Даррен Джетт пропонує оформити інтер’єр у близьких тонах: однотонне вовняне покриття з велюровою фактурою майже збігається за кольором зі стінами й оббивкою меблів. Так різні елементи інтер’єру утворюють цілісну композицію.

Близькі відтінки підлоги, стін і меблів об’єднують інтер’єр спальні Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Люди можуть пов’язувати килимове покриття із застарілим інтер’єром просто тому, що останнім часом не бачили вдалого його використання. Килимове покриття не вийшло з моди! Воно може бути розкішним і перетворювати простір", – сказав засновник JETT Projects Даррен Джетт.

Чим замінюють покриття від стіни до стіни

Окремі килими додають фактури, залишаючи частину підлоги відкритою. Шошанна Шапіро віддає перевагу дерев’яній підлозі – за різноманіття відтінків і довговічність. Килими вона розміщує так, щоб поєднати кольори меблів та оздоблення.

Дизайнерка Марі Фланіган із Marie Flanigan Interiors пропонує нашаровувати килими: покласти великий нейтральний килим, а поверх нього – ще один, щоб виділити окрему зону.

"Якщо у вас інша підлога, але ви хочете отримати вигляд і відчуття килимового покриття, спробуйте нашарування килимів. Мені подобається, коли на великому килимі нейтрального тону лежить інший, який доповнює простір і окреслює зони кімнати", – сказала дизайнерка Марі Фланіган.

Ще один варіант від Даррена Джетта – пофарбована підлога. У власній нью-йоркській квартирі він використав цей прийом, щоб створити інтер’єр у близьких тонах. Для підлоги дизайнер радить глянцеву олійну фарбу для зовнішніх робіт, стійку до слідів.

Як повідомляв "Телеграф", чим ще можна замінити килим у кімнаті.