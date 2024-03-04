Як обрати модний стиль навесні 2024: п'ять трендів, на які варто звернути увагу (фото)

Стиліст назвала найпопулярніші стилі в одязі в найтепліші сезони цього року

Стиль одягу може розкрити багато про особистість людини. Спосіб життя, характерні риси, професійні уподобання, звички та навіть музичні вподобання можуть вплинути на те, які речі ви вибираєте для свого весняного гардероба.

В перший день весни ловіть нову порцію трендів у вигляді стилів, які ми будемо носити найближчим часом, а саме в сезонах весна-літо 2024, підкреслює український стиліст Ната Москаленко. Отже, якщо брати стилі по модних десятиріччях, то на піку популярності у нас:

50-ті

З їх елегантністю, жіночністю та вишуканістю. Звідси жіночні коротенькі кардигани, спідниці в складку та балон, сумки-ридикюлі та приталені жакети.

80-ті

З них ми бачили на подіумах потерті шкіряні куртки, як з чоловічого плеча, багато паєток, міні та яскравих кольорів.

90-ті

Особливо мінімалістична естетика — звідси і офіс-кор, і облягаючі сукні по фігурі.

Якщо говорити про стилі за стилістичними ознаками, то це:

Преппі

Добре відомий вже преппі, який є вихідцем шкільної форми елітних навчальних закладів.

Спортивний стиль

Всіма улюблений спорт та спорт шик, який вже так міцно осів в наших гардеробах, що не збирається покидати їх.

Раніше ми розповідали, які кольори стильно поєднувати між собою в образі. Є 6 небанальних кольорових схем, які будуть у моді у весняний сезон 2024 року.