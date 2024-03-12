Модне взуття 2024: додайте нотку французького стилю до свого образу (фото)

Добірка для леді, які хочуть стильно виглядати

Французькі дами славляться своєю майстерністю виглядати спокійно та витончено. Важливе значення у досягненні цього елегантного балансу відіграє вибір актуального взуття відповідно до трендів сезону, який поєднує зручність та стиль.

Журнал Vogue ділиться секретами вибору взуття весною 2024 року, надихаючи створити власний неповторний образ. Дивіться та робіть свій вибір!

Яке взуття буде в моді навесні та влітку 2024 року

Срібні мюлі та слінгбеки

Срібні відтінки знову у моді – це факт. Якщо вам складно включити цей тренд у ваш гардероб, почніть із взуття.

Француженки обирають мюлі та слінгбеки. Фото: Vogue

Балетки

Естетика балету, яка повернулася в моду у 2023 році, залишається актуальною та навесні. Вибирайте моделі – від класичних нюдових туфель з невеликим підбором до варіацій із сітчастими вставками чи кристалами для святкових образів.

Балеткам віддають перевагу іконам моди. Фото: Vogue

В’єтнамки

Креативний директор Chanel, Віржині Віар, повернула в’єтнамки на подіум у колекції весна-літо 2024. Для французьких модниць це не новина – у теплу пору року шльопанці стають їхнім вибором, простим та вишуканим.

Їхній секрет – у виборі спокійної кольорової гами. Фото: Vogue

Червоні лофери

Повернення червоного кольору до моди повернуло увагу до червоного взуття. Особливо це привабливо виглядає на лоферах.

Якщо яскравий червоний здається надто відкритим, спробуйте варіації у вишневих відтінках. Фото: Vogue

Фото: Vogue

Туфлі на невисоких підборах kitten heels

Дівчата всього світу цінують взуття на невисоких підборах kitten heels за комфорт та повернення до класичного стилю. Ці туфлі підтримують тренд на помірність та повернення до класики.

У туфлях на підборах висотою до 5 см і зручно, і стильно. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття підійде до плісованої спідниці. Дивіться модні луки та надихайтеся!