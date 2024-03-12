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Модне взуття 2024: додайте нотку французького стилю до свого образу (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Модне взуття на весну 2024 підкреслить ваш образ Новина оновлена 12 березня 2024, 22:58
Модне взуття на весну 2024 підкреслить ваш образ. Фото Freepik

Добірка для леді, які хочуть стильно виглядати

Французькі дами славляться своєю майстерністю виглядати спокійно та витончено. Важливе значення у досягненні цього елегантного балансу відіграє вибір актуального взуття відповідно до трендів сезону, який поєднує зручність та стиль.

Журнал Vogue ділиться секретами вибору взуття весною 2024 року, надихаючи створити власний неповторний образ. Дивіться та робіть свій вибір!

Яке взуття буде в моді навесні та влітку 2024 року

  • Срібні мюлі та слінгбеки

Срібні відтінки знову у моді – це факт. Якщо вам складно включити цей тренд у ваш гардероб, почніть із взуття.

мюлі на підборах
Француженки обирають мюлі та слінгбеки. Фото: Vogue
  • Балетки

Естетика балету, яка повернулася в моду у 2023 році, залишається актуальною та навесні. Вибирайте моделі – від класичних нюдових туфель з невеликим підбором до варіацій із сітчастими вставками чи кристалами для святкових образів.

модні балетки 2024
Балеткам віддають перевагу іконам моди. Фото: Vogue
  • В’єтнамки

Креативний директор Chanel, Віржині Віар, повернула в’єтнамки на подіум у колекції весна-літо 2024. Для французьких модниць це не новина – у теплу пору року шльопанці стають їхнім вибором, простим та вишуканим.

модні шльопанці 2024
Їхній секрет – у виборі спокійної кольорової гами. Фото: Vogue
  • Червоні лофери

Повернення червоного кольору до моди повернуло увагу до червоного взуття. Особливо це привабливо виглядає на лоферах.

модні лофери 2024
Якщо яскравий червоний здається надто відкритим, спробуйте варіації у вишневих відтінках. Фото: Vogue
модні лофери весна 2024
Фото: Vogue
  • Туфлі на невисоких підборах kitten heels

Дівчата всього світу цінують взуття на невисоких підборах kitten heels за комфорт та повернення до класичного стилю. Ці туфлі підтримують тренд на помірність та повернення до класики.

туфлі кітчен хілс
У туфлях на підборах висотою до 5 см і зручно, і стильно. Фото: Vogue

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття підійде до плісованої спідниці. Дивіться модні луки та надихайтеся!

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди