Модне взуття 2024: додайте нотку французького стилю до свого образу (фото)
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Добірка для леді, які хочуть стильно виглядати
Французькі дами славляться своєю майстерністю виглядати спокійно та витончено. Важливе значення у досягненні цього елегантного балансу відіграє вибір актуального взуття відповідно до трендів сезону, який поєднує зручність та стиль.
Журнал Vogue ділиться секретами вибору взуття весною 2024 року, надихаючи створити власний неповторний образ. Дивіться та робіть свій вибір!
Яке взуття буде в моді навесні та влітку 2024 року
- Срібні мюлі та слінгбеки
Срібні відтінки знову у моді – це факт. Якщо вам складно включити цей тренд у ваш гардероб, почніть із взуття.
- Балетки
Естетика балету, яка повернулася в моду у 2023 році, залишається актуальною та навесні. Вибирайте моделі – від класичних нюдових туфель з невеликим підбором до варіацій із сітчастими вставками чи кристалами для святкових образів.
- В’єтнамки
Креативний директор Chanel, Віржині Віар, повернула в’єтнамки на подіум у колекції весна-літо 2024. Для французьких модниць це не новина – у теплу пору року шльопанці стають їхнім вибором, простим та вишуканим.
- Червоні лофери
Повернення червоного кольору до моди повернуло увагу до червоного взуття. Особливо це привабливо виглядає на лоферах.
- Туфлі на невисоких підборах kitten heels
Дівчата всього світу цінують взуття на невисоких підборах kitten heels за комфорт та повернення до класичного стилю. Ці туфлі підтримують тренд на помірність та повернення до класики.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття підійде до плісованої спідниці. Дивіться модні луки та надихайтеся!