Акцент в образах: шість луків з "родзинкою", які привернуть увагу оточуючих (фото)

Активні фактури вбрання та цікаві сумки та взуття можуть яскраво завершити ваш весняний аутфіт

З приходом весни зазвичай зʼявляється й море натхнення на експерименти зі стилем, хочеться додати чогось цікавого, а може і яскравого.

Український стиліст Андріана Грицай розповіла в Інстаграмі, що ж може слугувати вам акцентом в образах навесні 2024 року. У добірці нижче ви знайдете варіанти стилізацій абсолютно різних акцентних речей.

Що може бути акцентом в образі:

речі яскравих кольорів (як-от жовтий, помаранчевий, червоний чи насичений синій);

активні фактури (хутро, блискітки, пірʼя, бахрома, жаті тканини й т.д.);

цікаві сумки та взуття (із декількох матеріалів, часто ще й нетипових для аксесуарів, асиметричних форм);

принтовані одиниці (особливо, якщо візерунок масштабний та різнобарвний);

прикраси та інші аксесуари (масивні каблучки, креативні підвіски, брошки, дизайнерські окуляри, комірці, краватки, рукавички, хустинки й усе, що лише спаде на думку).

Також варто памʼятати, що у образі може бути як один акцент, нейтралізований білим, чорним, сірим кольорами або ж кежуал елементами, так і декілька, які підсилюватимуть один одного і створять ще більш завершений комплект.

Ідеї стилізацій абсолютно різних акцентних речей

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