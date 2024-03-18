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Бомбер можна носити не тільки з джинсами: ідеї стилізації з різноманітним "низом" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Бомбер актуальний навесні 2024 року Новина оновлена 18 березня 2024, 16:58
Бомбер актуальний навесні 2024 року. Фото freever.ua

Ця куртка залишається найпривабливішою як для чоловіків, так і для жінок

Це вічна класика у світі моди. Шанувальниці трендового навесні 2024 бомберу цінують його за унікальний стиль та атмосферу, яку він створює. Ця куртка ідеально поєднується з будь-яким одягом із жіночого гардероба, що робить його універсальним вибором для будь-якого випадку.

Бомбер можна носити з усім, підкреслює український стиліст Матвій Калугін. На що слід звертати увагу:

  • До більш класичних та/або романтичних стилізацій обирайте бомбери зі шкіри, замші, твіду, вовни.
  • До спортивних стилізацій так і просяться класичні нейлонові бомбери. Чим довший та об‘ємніший, тим краще.
  • До кежуальних образів або міксу стилів можна обрати і нейлоновий бомбер, і шкіряний, і навіть з деніму.
  • Бомбер не має бути вузьким та приталеним. Не обираємо моделі з вузьким рукавом! Навіть якщо бомбер укорочений – об‘єм повинен бути присутнім! І краще взяти його на 1-2 розміри більшим і мати класний силует та більше поєднуваності.

З чим носити бомбер, щоб було стильно

  • З костюмними штанами
бомбер З костюмними штанами
  • З сукнею
бомбер З сукнею
  • З легінсами
бомбер З легінсами
  • З джинсами
бомбер З джинсами
  • З мідіспідницею
бомбер З мідіспідницею
  • З мініспідницею
бомбер З мініспідницею
  • З шортами
бомбер З шортами
  • Зі штанами карго
бомбер Зі штанами карго

Раніше Матвій Калугін розповів, як розбавити образ червоними речами. Стиліст пояснив, що являє собою актуальний модний тренд Pop of red.

Теги:
#Мода #Стиль #Штани #Спідниці #Бомбер