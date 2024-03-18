Бомбер можна носити не тільки з джинсами: ідеї стилізації з різноманітним "низом" (фото)

Ця куртка залишається найпривабливішою як для чоловіків, так і для жінок

Це вічна класика у світі моди. Шанувальниці трендового навесні 2024 бомберу цінують його за унікальний стиль та атмосферу, яку він створює. Ця куртка ідеально поєднується з будь-яким одягом із жіночого гардероба, що робить його універсальним вибором для будь-якого випадку.

Бомбер можна носити з усім, підкреслює український стиліст Матвій Калугін. На що слід звертати увагу:

До більш класичних та/або романтичних стилізацій обирайте бомбери зі шкіри, замші, твіду, вовни.

До спортивних стилізацій так і просяться класичні нейлонові бомбери. Чим довший та об‘ємніший, тим краще.

До кежуальних образів або міксу стилів можна обрати і нейлоновий бомбер, і шкіряний, і навіть з деніму.

Бомбер не має бути вузьким та приталеним. Не обираємо моделі з вузьким рукавом! Навіть якщо бомбер укорочений – об‘єм повинен бути присутнім! І краще взяти його на 1-2 розміри більшим і мати класний силует та більше поєднуваності.

З чим носити бомбер, щоб було стильно

З костюмними штанами

З сукнею

З легінсами

З джинсами

З мідіспідницею

З мініспідницею

З шортами

Зі штанами карго

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