Яскравий манікюр на короткі нігті: яке покриття зробити навесні, щоб приковувати погляди (фото)
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З таким покриттям ваші руки будуть у центрі уваги
Весна — саме час для модних експериментів та самовираження своєї особистості. І зробити це можна не лише через гардероб та стильні образи, а й за допомогою яскравого манікюру. "Телеграф" вже розповідав про ідеї акуратного нюдового манікюру, а сьогодні ділиться, яке яскраве покриття можна зробити на короткі нігті.
Червоний манікюр
Невмираюча класика — червоний манікюр, який чудово виглядає як на довгих, так і на коротких нігтях. Додати яскравості червоному манікюру можна за допомогою блискіток або мінімалістичних малюнків.
Яскравий френч
Класичний французький манікюр навесні можна урізноманітнити яскравими фарбами. Просто замініть нудні білі смужки на краях яскравою окантовкою, і ви отримаєте елегантний, але яскравий манікюр.
Кольори веселки
Якщо душа бажає яскравих фарб та вистачить сміливості – зробіть усі нігті різних відтінків. Такий манікюр точно привертатиме увагу до ваших рук.
Квіточки та геометрія
Романтичності до вашого образу додасть манікюр з малюнками квітів або геометричних фігур. Сміливо обирайте яскраві відтінки, навесні саме час для таких експериментів.
Манікюр кольору свіжої трави
Коли як не весною робити яскравий та соковитий зелений манікюр. Відтінки зеленого чудово виглядають на коротких нігтях, тому сміливо обирайте їх, коли наступного разу підете до свого майстра.
Раніше "Телеграф" розповідав про ідеї манікюру у салатовому відтінку, які ви захочете бачити на своїх руках. Зробіть собі весняний настрій за допомогою салатового манікюру.