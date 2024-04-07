Яскравий манікюр на короткі нігті: яке покриття зробити навесні, щоб приковувати погляди (фото)

З таким покриттям ваші руки будуть у центрі уваги

Весна — саме час для модних експериментів та самовираження своєї особистості. І зробити це можна не лише через гардероб та стильні образи, а й за допомогою яскравого манікюру. "Телеграф" вже розповідав про ідеї акуратного нюдового манікюру, а сьогодні ділиться, яке яскраве покриття можна зробити на короткі нігті.

Червоний манікюр

Невмираюча класика — червоний манікюр, який чудово виглядає як на довгих, так і на коротких нігтях. Додати яскравості червоному манікюру можна за допомогою блискіток або мінімалістичних малюнків.

Фото: Pinterest

Яскравий френч

Класичний французький манікюр навесні можна урізноманітнити яскравими фарбами. Просто замініть нудні білі смужки на краях яскравою окантовкою, і ви отримаєте елегантний, але яскравий манікюр.

Фото: Pinterest

Кольори веселки

Якщо душа бажає яскравих фарб та вистачить сміливості – зробіть усі нігті різних відтінків. Такий манікюр точно привертатиме увагу до ваших рук.

Фото: Pinterest

Квіточки та геометрія

Романтичності до вашого образу додасть манікюр з малюнками квітів або геометричних фігур. Сміливо обирайте яскраві відтінки, навесні саме час для таких експериментів.

Фото: Pinterest

Манікюр кольору свіжої трави

Коли як не весною робити яскравий та соковитий зелений манікюр. Відтінки зеленого чудово виглядають на коротких нігтях, тому сміливо обирайте їх, коли наступного разу підете до свого майстра.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про ідеї манікюру у салатовому відтінку, які ви захочете бачити на своїх руках. Зробіть собі весняний настрій за допомогою салатового манікюру.