Яркий маникюр на короткие ногти: какое покрытие сделать весной, чтобы приковывать взгляды

С этим покрытием ваши руки будут в центре внимания

Весна — самое время для модных экспериментов и самовыражения своей личности. И сделать это можно не только через гардероб и стильные образы, но и с помощью яркого маникюра. "Телеграф" уже рассказывал об идеях аккуратного нюдового маникюра, а сегодня делится, какое яркое покрытие можно сделать на короткие ногти.

Красный маникюр

Неумирающая классика — красный маникюр, который отлично смотрится, как на длинных, так и на коротких ногтях. Добавить яркости красному маникюр можно с помощью блесток или минималистичных рисунков.

Фото: Pinterest

Яркий френч

Классический французский маникюр весной можно разнообразить яркими красками. Просто замените скучные белые полоски по краям яркой окантовкой, и вы получите элегантный, но яркий маникюр.

Фото: Pinterest

Цвета радуги

Если душа желает ярких красок и хватит смелости — сделайте все ногти разных оттенков. Такой маникюр точно будет привлекать внимание к вашим рукам.

Фото: Pinterest

Цветочки и геометрия

Романтичности вашему образу добавит маникюр с рисунками цветов или геометрических фигур. Смело выбирайте яркие кричащие оттенки, весной самое время для таких экспериментов.

Фото: Pinterest

Маникюр цвета свежей травы

Когда как не весной делать яркий и сочный зеленый маникюр. Оттенки зеленого прекрасно смотрятся на коротких ногтях, так что смело выбирайте их, когда в следующий раз пойдете к своему мастеру.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про идеи маникюра в салатовом оттенке, которые вы захотите видеть на своих руках. Сделайте себе весеннее настроение с помощью салатового маникюра.