Яркий маникюр на короткие ногти: какое покрытие сделать весной, чтобы приковывать взгляды
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С этим покрытием ваши руки будут в центре внимания
Весна — самое время для модных экспериментов и самовыражения своей личности. И сделать это можно не только через гардероб и стильные образы, но и с помощью яркого маникюра. "Телеграф" уже рассказывал об идеях аккуратного нюдового маникюра, а сегодня делится, какое яркое покрытие можно сделать на короткие ногти.
Красный маникюр
Неумирающая классика — красный маникюр, который отлично смотрится, как на длинных, так и на коротких ногтях. Добавить яркости красному маникюр можно с помощью блесток или минималистичных рисунков.
Яркий френч
Классический французский маникюр весной можно разнообразить яркими красками. Просто замените скучные белые полоски по краям яркой окантовкой, и вы получите элегантный, но яркий маникюр.
Цвета радуги
Если душа желает ярких красок и хватит смелости — сделайте все ногти разных оттенков. Такой маникюр точно будет привлекать внимание к вашим рукам.
Цветочки и геометрия
Романтичности вашему образу добавит маникюр с рисунками цветов или геометрических фигур. Смело выбирайте яркие кричащие оттенки, весной самое время для таких экспериментов.
Маникюр цвета свежей травы
Когда как не весной делать яркий и сочный зеленый маникюр. Оттенки зеленого прекрасно смотрятся на коротких ногтях, так что смело выбирайте их, когда в следующий раз пойдете к своему мастеру.
Ранее "Телеграф" рассказывал про идеи маникюра в салатовом оттенке, которые вы захотите видеть на своих руках. Сделайте себе весеннее настроение с помощью салатового маникюра.