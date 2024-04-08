Залишіть класику для інших: п’ять ідей незвичайного французького манікюру (фото)

Зробіть свої нігті особливими

Французький манікюр — незмінна класика. Однак для когось вона може виявитися нудною. Тому цієї весни можна і треба експериментувати, додаючи до свого манікюру яскраві та незвичні дизайни.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші ідеї французького манікюру, щоб виглядати стильно та яскраво цієї весни. Такі нігті не залишать вас без уваги оточуючих.

Ідеї французького манікюру на весну 2024

Рожевий колір та його відтінки — у тренді цієї весни. Тому можна сміливо додавати його в манікюр. Будь-який відтінок цього яскравого кольору зробить ваші ручки особливими.

Фото: pinterest

Серед трендів також — анімалістичні принти. При чому вони модні у всьому: і в одязі, і в аксесуарах, і в манікюрі. Тому френч з таким дизайном матиме не лише красивий, а й модний вигляд.

Фото: pinterest

Не варто обмежуватися на класичній нюдовій основі для френча. Якщо зробити її молочною і додати жовтий колір на кінчик нігтя — манікюр заграє новими барвами.

Фото: pinterest

Якщо хочеться більш класичного поєднання і водночас виділитися, основу можна зробити молочною, а кінчик нігтя — білим. Так ваші руки матимуть ніжний та стильний вигляд.

Фото: pinterest

Для любительок експериментів існує глибокий синій колір. Для урізноманітнення манікюру можна зробити нігті на двох руках різними. Наприклад, на одній покрити монокольором, а на іншій — синій френч.

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" ділився ідеями весняного манікюру на короткі нігті. З таким покриттям ваші руки будуть у центрі уваги.