Оставьте классику для других: пять идей необычного французского маникюра (фото)

Сделайте свои ногти особыми

Французский маникюр – неизменная классика. Однако для кого-то она может оказаться скучной. Поэтому этой весной можно и нужно экспериментировать, добавляя в свой маникюр яркие и необычные дизайны.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые идеи французского маникюра, чтобы выглядеть стильно и ярко этой весной. Такие ногти не оставят вас без внимания окружающих.

Идеи французского маникюра на весну 2024

Розовый цвет и его оттенки – в тренде этой весной. Потому можно смело добавлять его в маникюр. Любой оттенок этого яркого цвета сделает ваши ручки особенными.

Фото: pinterest

Среди трендов также анималистические принты. Причем они модны во всем: и в одежде, и в аксессуарах, и в маникюре. Поэтому френч с таким дизайном будет не только красивым, но и модным.

Фото: pinterest

Не стоит ограничиваться на классической нюдовой основе для френча. Если сделать ее молочной и добавить желтый цвет на кончик ногтя – маникюр заиграет новыми красками.

Фото: pinterest

Если хочется более классического сочетания и одновременно выделиться, основу можно сделать молочным, а кончик ногтя – белым. Так ваши руки будут выглядеть нежно и стильно.

Фото: pinterest

Для любительниц экспериментов существует глубокий синий цвет. Для разнообразия маникюра можно сделать ногти на двух руках разными. Например, на одной покрыть моноцветом, а на другой – синий френч.

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" делился идеями весеннего маникюра на короткие ногти. С таким покрытием ваши руки будут в центре внимания.