Оставьте классику для других: пять идей необычного французского маникюра (фото)
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Сделайте свои ногти особыми
Французский маникюр – неизменная классика. Однако для кого-то она может оказаться скучной. Поэтому этой весной можно и нужно экспериментировать, добавляя в свой маникюр яркие и необычные дизайны.
"Телеграф" собрал для вас самые красивые идеи французского маникюра, чтобы выглядеть стильно и ярко этой весной. Такие ногти не оставят вас без внимания окружающих.
Идеи французского маникюра на весну 2024
Розовый цвет и его оттенки – в тренде этой весной. Потому можно смело добавлять его в маникюр. Любой оттенок этого яркого цвета сделает ваши ручки особенными.
Среди трендов также анималистические принты. Причем они модны во всем: и в одежде, и в аксессуарах, и в маникюре. Поэтому френч с таким дизайном будет не только красивым, но и модным.
Не стоит ограничиваться на классической нюдовой основе для френча. Если сделать ее молочной и добавить желтый цвет на кончик ногтя – маникюр заиграет новыми красками.
Если хочется более классического сочетания и одновременно выделиться, основу можно сделать молочным, а кончик ногтя – белым. Так ваши руки будут выглядеть нежно и стильно.
Для любительниц экспериментов существует глубокий синий цвет. Для разнообразия маникюра можно сделать ногти на двух руках разными. Например, на одной покрыть моноцветом, а на другой – синий френч.
Ранее "Телеграф" делился идеями весеннего маникюра на короткие ногти. С таким покрытием ваши руки будут в центре внимания.