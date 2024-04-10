Не тільки street-style: з чим носити шкіряну куртку цієї весни (фото)

Обов'язково придбайте шкірянку цієї весни

Шкіряна курка — тренд цієї весни. Однак треба вміти її поєднувати з іншими речима та стилізувати. "Телеграф" вже розповідав, з чим поєднувати джинсову куртку, а тепер поговоримо про шкіряну.

Щоб виглядати стильно цієї весни, стилістка Ната Москаленко зібрала три модних образи з трендовими шкірянками. З різними моделями цієї куртки можна створити образи в різних стилях.

Байкерська

Ця куртка не залишиться без уваги тих, хто любить зручні та стильні водночас аутфіти. Носити її можна з трендовими леопардовими штанами (або будь-якими вільного крою), однотонною футболкою та кросівками. Ідеально доповнять такий лук сонцезахисні окуляри і маленька сумочка.

Вкорочена шкірянка

Така куртка допоможе створити повсякденний образ. Однак якщо поєднати її з сукнею в підлогу, туфлями на підборах, ви матимете жіночний та стильний вигляд. В такому образі важливу роль відіграють аксесуари.

Бомбер

Бомбери пасують майже до всіх речей. Тому й стилізувати їх можна і з офісними штанами, і з сукнями і зі спідницями довжини міді. Можна створити милий жіночний образ, підібравши всі речі в одній кольоровій гаммі, а акцент зробити на взутті та аксесуарах.

Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити шкіряні шорти цієї весни. Вони допомагають створювати стильні образи, однак потрібно правильно їх поєднувати з іншим одягом.