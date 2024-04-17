Легкість та квіткові мотиви: які сукні будуть у всіх модниць цього літа (фото)

Ці фасони та моделі суконь будуть в моді влітку 2024 року.

Не за горами новий літній сезон, а значить час дізнатися, які сукні будуть в тренді влітку 2024. "Телеграф" вже розповідав про три моделі купальників на новий пляжний сезон, а сьогодні ділиться, які сукні будуть в моді цього літа.

Як виявилося, у тренді білий колір, драпірування, квітковий принт та лаконічні фасони, пише ТСН. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Білі невагомі сукні

Білий колір цього літа буде на піку популярності, а легкі та невагомі світлі сукні точно будуть у гардеробі кожної модниці. Таке вбрання легко стилізувати з аксесуарами та взуттям. Однак, щоб не виглядати, як наречена у білій сукні, краще обирати скромні та стримані фасони.

Фото: Pinterest

Драпірування

Багато дизайнерів у своїх літніх колекціях задіяли такий елемент декору, як драпірування. А це означає, що сукні з драпіруванням будуть у тренді, і це чудово. Адже такий декор виглядає дуже жіночно та елегантно.

Фото: Pinterest

Квіткові мотиви

Квіткові принти та візерунки у літніх образах знову вриваються у тренди. При цьому квітковий декор — це не лише про сукні, але також про аксесуари, взуття, прикраси та інший гардероб. Що стосується суконь — обирайте легкі і невагомі, але неодмінно з квітами, тоді точно будете іконою стилю.

Фото: Pinterest

Лаконічні силуети

Мода в літніх сукнях поступово відходить від складних та багатошарових фасонів. Цього літа в тренді лаконічні та стримані моделі нарядів. Прямі, приталені, однотонні сукні матимуть великий попит серед модниць, так що не забудьте обзавестися і таким фасоном до літа.

Фото: Pinterest

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