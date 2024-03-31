Кам'яні нігті: який вигляд має головний тренд манікюру навесні 2024 (фото)

Весна – це не тільки яскравий дизайн та милі квіточки

Весна — період, коли актуальні квіткові, яскраві або кольорові дизайни манікюру. Це цілком логічно: після зими хочеться свіжості та яскравих відтінків. Однак якщо ви вже втомилися від традиційних весняних ідей, ми пропонуємо незвичайний підхід.

Нині актуальні не тільки ніжні відтінки пастелі, а насичений і виразний сірий, що надає асоціації з кольором морської гальки. Такий манікюр, звичайно, не надасть весняного настрою, але він забезпечить стильний та елегантний вигляд у будь-якому образі.

Класичний графітовий манікюр

Популярним варіантом для кам’яного манікюру є темний, графітовий відтінок сірого з легким натяком на синій. Цей відтінок надає нігтям яскравості, стилю та оригінальності.

Небесно-сірий манікюр

Більш ніжний тренд, який сподобається романтичним душам. Замість темного графіту використовується відтінок грозового неба, що ідеально підходить для весняного настрою.

Манікюр з мінімальним дизайном

Для романтично налаштованих особистостей пропонується ніжніший тренд. Можна зробити мінімалістичні візерунки у світло-сірих тонах, такі як графічні лінії, крапки або візерунки, а також руни та магічні візерунки.

Манікюр на довгі нігті

Це екстрадовгі нігті, пофарбовані в ніжно-сірий відтінок. Такий манікюр не вимагає ніяких додаткових прикрас, він уже сам по собі виглядає приголомшливо і незвично.

Манікюр + обручки

Цей тренд ідеально доповнить дрібна та акуратна ювелірна біжутерія, яка додасть образу додаткову родзинку. Наприклад, можна спробувати надягти обручки на верхні фаланги пальців або класичні обручки з невеликим каменем.

Раніше "Телеграф" викладав приклади стильного манікюру на короткі нігті. Ми спростували міф, що на них не можна втілити зухвалі образи.