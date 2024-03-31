Кам'яні нігті: який вигляд має головний тренд манікюру навесні 2024 (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Весна – це не тільки яскравий дизайн та милі квіточки
Весна — період, коли актуальні квіткові, яскраві або кольорові дизайни манікюру. Це цілком логічно: після зими хочеться свіжості та яскравих відтінків. Однак якщо ви вже втомилися від традиційних весняних ідей, ми пропонуємо незвичайний підхід.
Нині актуальні не тільки ніжні відтінки пастелі, а насичений і виразний сірий, що надає асоціації з кольором морської гальки. Такий манікюр, звичайно, не надасть весняного настрою, але він забезпечить стильний та елегантний вигляд у будь-якому образі.
Класичний графітовий манікюр
Популярним варіантом для кам’яного манікюру є темний, графітовий відтінок сірого з легким натяком на синій. Цей відтінок надає нігтям яскравості, стилю та оригінальності.
Небесно-сірий манікюр
Більш ніжний тренд, який сподобається романтичним душам. Замість темного графіту використовується відтінок грозового неба, що ідеально підходить для весняного настрою.
Манікюр з мінімальним дизайном
Для романтично налаштованих особистостей пропонується ніжніший тренд. Можна зробити мінімалістичні візерунки у світло-сірих тонах, такі як графічні лінії, крапки або візерунки, а також руни та магічні візерунки.
Манікюр на довгі нігті
Це екстрадовгі нігті, пофарбовані в ніжно-сірий відтінок. Такий манікюр не вимагає ніяких додаткових прикрас, він уже сам по собі виглядає приголомшливо і незвично.
Манікюр + обручки
Цей тренд ідеально доповнить дрібна та акуратна ювелірна біжутерія, яка додасть образу додаткову родзинку. Наприклад, можна спробувати надягти обручки на верхні фаланги пальців або класичні обручки з невеликим каменем.
Раніше "Телеграф" викладав приклади стильного манікюру на короткі нігті. Ми спростували міф, що на них не можна втілити зухвалі образи.