Сукня з відкритою спиною - вічний тренд: чому вона актуальна і в цьому сезоні

Ці сукні завжди привертають увагу

Сукня з відкритою спиною вже багато сезонів підряд у топі серед трендів. Навесні 2024 вона не втрачає своєї актуальності. Такі сукні мають красивий, елегантний та стильний вигляд і завжди залишаються в центрі уваги. Раніше ми розповідали, які сукні в моді в сезоні весна-літо 2024, а тепер ділимося, чому моделі з відкритою спиною актуальні.

Сукня з відкритою спиною підкреслює індивідуальність і виділяє серед натовпу. Про це розповіли на vsn.ua.

Чому сукня з відкритою спиною завжди у тренді

Жіночність. Така сукня підкреслює грацію фігури і робить вас елегантною та загадковою.

Стиль. Ця сукня має модний та оригінальний вигляд, що виділяє з натовпу того, хто її носить.

Комфорт. Завдяки розрізу на спині, навіть у спеку влітку і забезпечує відчуття легкості.

Гарний вибір для різних заходів. Така сукня — універсальний вибір і для романтичних прогулянок, і для святкових подій, і для вечірок.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Як обрати сукню з відкритою спиною

Тип фігури. Враховуйте особливості вашого тіла при виборі такої сукні, адже можна зіпсувати свій зовнішній вигляд неправильним вбранням. Розмір. Важливо, щоб сукня з відкритою спиною ідеально сиділа по фігурі. Вона не повинна бути вільною чи надто обтислою. Тканина і кольори. Матеріал сукні повинен бути приємним на дотик і має добре тримати форму. Відтінок обирайте той, який підходить вашому тону шкіри і волосся.

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, які мікротренди цієї весни повинні бути у вашому гардеробі. Ми назвали модне взуття і одяг, які стали мастхевом у цьому сезоні.