Ніжний, як хмаринка: як приготувати салат "Лебединий пух" із куркою та сиром

Пекінська капуста й маринована цибуля роблять багатошарову страву соковитою, а тертий сир створює повітряну верхівку

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Салат "Лебединий пух" із куркою, картоплею та пекінською капустою підійде і для святкового столу, і для вечері. У ньому поєднуються ніжне м’ясо, маринована цибуля, яйця та сир. Легкої текстури страві надають вільно викладені шари: їх не потрібно щільно утрамбовувати. У цьому й полягає секрет повітряного салату.

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Що знадобиться для салату "Лебединий пух"

Підготуйте 300–400 г курячого філе, 2–3 картоплини, 3 яйця, 100–150 г твердого сиру та 250 г пекінської капусти. Ці пропорції вказані в рецепті на сторінці "Буде смачно разом" у Facebook.

Ще знадобляться 1 цибулина та 180–200 г майонезу. Сіль і чорний перець додавайте до смаку. Шари змащуйте майонезом помірно, щоб він доповнював смак інгредієнтів, а салат залишався легким.

Для маринаду візьміть 100 мл води, 1 ст. л. оцту 9%, 1 ч. л. цукру та дрібку солі. Цибулю маринуйте окремо, а перед збиранням салату зцідіть. У страву вона має потрапити без рідини.

Як підготувати курку, овочі та яйця

Відваріть до готовності куряче філе, картоплю та яйця. Картоплю почистьте й натріть на тертці. Курку розберіть на волокна – так її буде простіше розподілити поверх овочевої основи.

Яйця почистьте, відділіть білки від жовтків і натріть. Сир теж натріть, але поки відкладіть: він знадобиться для верхнього шару. Пекінську капусту тонко нашаткуйте, щоб її було зручно викласти поверх яєць.

Наріжте цибулину. Змішайте воду з оцтом, цукром і сіллю, залийте цибулю маринадом і залиште на 10–15 хвилин. Потім зцідіть. Коли всі інгредієнти будуть готові, зберіть салат.

У якому порядку викладати шари

Спочатку розподіліть терту картоплю та додайте трохи майонезу. Зверху викладіть мариновану цибулю, потім куряче філе. Покрийте м’ясо майонезом, рівномірно розподіляючи заправку й не притискаючи нижні шари.

Далі викладіть натерті яйця, а на них – тонко нашатковану пекінську капусту. Останнім додайте тертий сир: саме пухнаста верхівка надає салату вигляду ніжного пуху. Сіль і чорний перець додавайте до шарів до смаку.

Під час збирання важливо не ущільнювати інгредієнти й не переборщити з майонезом. Викладайте продукти вільно, щоб салат зберіг пухку текстуру. Готову страву поставте в холодильник на 1–2 години, щоб смаки поєдналися, а потім подавайте до столу.

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