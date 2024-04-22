Ви повинні знати про них: мікротренди цієї весни, які повинні бути у вашому гардеробі (фото)

Зверніть увагу на ці мікротренди

Модні тенденції цієї весни вражають, адже у тренди вриваються яскраві та сміливі речі. Тому не варто їх ігнорувати, щоб виглядати стильно. Раніше ми розповідали, як вплітати яскравий светр у весняні образи, а тепер ділимося, які мікротренди повинні бути у гардеробі кожної модниці.

Ці мікротренди мають стильний, красивий та сучасний вигляд. Важливо навчитися вплітати їх у свої весняні образи. Про це пише ELLE.

Головні мікротренди весни 2024

Двоколірні лофери

В цьому сезоні у тренді не лише стильне взуття, а й комфортне. Тому варто звернути увагу на моделі на пласкій підошві. Ідеальний варіант — лофери у двох або більше кольорах. Вони мають красивий і стильний вигляд.

Фото: pinterest

Леопардові штани

В цьому сезоні саме час діставати з дальнього кутка шафи речі з леопардовим принтом. Саме такий дизайн — один з головних трендів весни 2024. Речі з цим принтом можна комбінувати і з пастельними відтінками, і з яскравими.

Фото: pinterest

Вершково-жовта сукня

Такий відтінок жовтого набирає популярності цієї весни. Він має гарний вигляд не лише на сукнях, а й на верхньому одязі. Чудово поєднується він із базовими та яскравими відтінками.

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним влітку 2024. Ми назвали найбільш популярні моделі та фасони.