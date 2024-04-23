"Втирка" повертається у тренди: який манікюр зробити цією весною, щоб виглядати стильно (фото)

Не обов'язково робити манікюр з дизайном, щоб виглядати яскраво і стильно

Весна 2024 — час яскравих кольорів та сміливих трендів. Тому в моду повертається манікюр із втиркою, тобто з перламутровим сяянням. Раніше ми розповідали про антитренди манікюру, а тепер поділимося, як прикрасити нігті і бути в центрі уваги цієї весни.

Кілька сезонів підряд втирка стала на останнє місце серед модних трендів, однак у 2024 році займає одне з перших місць. Про це повідомляє "Телеграф".

Ідеї манікюру із втиркою

Нігті можна прикрасити класичним перламутром, що надасть вашим ручкам елегантного та жіночного вигляду. Це яскравий та класичний варіант. Якщо ви бажаєте додати кольору або хочете виділятися з натовпу, перламутрове сяйво можна нанести на блакитні нігті. Так ви будете притягувати на себе всі погляди.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Сяйво веселки також чудово прикрасить ваші нігті і зробить яскравішим та цікавішим будь-який весняний образ. Для прихильниць сміливих манікюрів існує зелений колір. Якщо додати на нього втирку, ви точно будете у тренді. Золотисте сяйво має вишуканий вигляд і пасує, мабуть, кожній. Він виглядає вишукано і гарно.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, як урізноманітнити френч. Такі нігті не залишаться без уваги і прикрасять ваші руки.