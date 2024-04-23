"Втирка" возвращается в тренды: какой маникюр сделать этой весной, чтобы выглядеть стильно (фото)

Не обязательно делать маникюр с дизайном, чтобы выглядеть ярко и стильно

Весна 2024 – время ярких цветов и смелых трендов. Поэтому в моду возвращается маникюр с втиркой, то есть с перламутровым сиянием. Раньше мы рассказывали об антитрендах маникюра, а теперь поделимся, как украсить ногти и быть в центре внимания этой весной.

Несколько сезонов подряд втирка стала на последнее место среди модных трендов маникюра, однако в 2024 году занимает одно из первых мест. Об этом сообщает "Телеграф".

Идеи маникюра со втиркой

Ногти можно украсить классическим перламутром, что придаст вашим ручкам элегантный и женственный вид. Это яркий и классический вариант. Если вы хотите добавить цвет или хотите выделяться из толпы, перламутровое сияние можно нанести на голубые ногти. Да вы будете притягивать на себя все взгляды.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Сияние радуги также прекрасно украсит ваши ногти и сделает более ярким и интересным любой весенний образ. Для поклонниц смелых маникюров существует зеленый цвет. Если добавить к нему втирку, вы точно будете в тренде. Золотистое сияние выглядит изысканно и подходит, пожалуй, каждой. Он смотрится изысканно и красиво.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, как разнообразить френч. Такие ногти не останутся без внимания и украсят ваши руки.