"Втирка" возвращается в тренды: какой маникюр сделать этой весной, чтобы выглядеть стильно (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не обязательно делать маникюр с дизайном, чтобы выглядеть ярко и стильно
Весна 2024 – время ярких цветов и смелых трендов. Поэтому в моду возвращается маникюр с втиркой, то есть с перламутровым сиянием. Раньше мы рассказывали об антитрендах маникюра, а теперь поделимся, как украсить ногти и быть в центре внимания этой весной.
Несколько сезонов подряд втирка стала на последнее место среди модных трендов маникюра, однако в 2024 году занимает одно из первых мест. Об этом сообщает "Телеграф".
Идеи маникюра со втиркой
Ногти можно украсить классическим перламутром, что придаст вашим ручкам элегантный и женственный вид. Это яркий и классический вариант. Если вы хотите добавить цвет или хотите выделяться из толпы, перламутровое сияние можно нанести на голубые ногти. Да вы будете притягивать на себя все взгляды.
Сияние радуги также прекрасно украсит ваши ногти и сделает более ярким и интересным любой весенний образ. Для поклонниц смелых маникюров существует зеленый цвет. Если добавить к нему втирку, вы точно будете в тренде. Золотистое сияние выглядит изысканно и подходит, пожалуй, каждой. Он смотрится изысканно и красиво.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как разнообразить френч. Такие ногти не останутся без внимания и украсят ваши руки.