Керували в реальному часі: що відомо про дрон, яким Росія атакувала поїзд в Дніпрі

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Російський безпілотник 29 жовтня атакував залізничну платформу, де перебував пасажирський електропоїзд № 866 сполученням Дніпро — Запоріжжя. За попередніми даними, внаслідок удару загинули 13 людей.

Волонтер і блогер Тимофій Потеряйло, відомий як Кучер, розповів "Телеграфу", який саме безпілотник міг бути застосований під час атаки.

Який саме дрон атакував залізничну платформу

За його словами, йдеться про реактивний безпілотник "Герань-4 Сікер".

"Реактивний БпЛА (Герань-4 Сікер), який керувався в реальному часі, цілеспрямовано вдарив по вокзалу міста", — розповів Потеряйло "Телеграфу".

Що відомо про російський дрон "Герань-4 Сікер"

"Герань-4" — російський реактивний ударний безпілотник, який РФ почала застосовувати у 2026 році. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, апарат має турбореактивний двигун, що дає змогу розвивати швидкість до 450 км/год, а дальність його польоту становить до 770 км. Безпілотник може нести бойову частину масою до 90 кг.

"Герань Сікер" — це модифікація російського ударного безпілотника, призначена для пошуку та ураження важливих цілей. За поясненням радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова, опція "Сікер" може встановлюватися на різні версії "Гераней" — від другої до четвертої.

На безпілотнику встановлено кілька камер, які працюють у різних режимах, а також Mesh-модем, через який оператор може керувати апаратом.

Як працює система наведення

Головна особливість "Сікера" — система автоматичного розпізнавання та захоплення цілі з подальшим наведенням. За словами Бескрестнова, для цього використовуються алгоритми машинного зору на базі мікрокомп’ютера Raspberry Pi.

Він пояснює, що після захоплення цілі безпілотник може продовжувати наведення на неї автоматично, навіть без подальшої участі оператора.

"Якщо пілот "Сікера", наприклад, захоплює в ціль локомотив з відстані кілометр, то малопотужна система радіоелектронної боротьби на локомотиві не захистить його. Алгоритми машинного зору доведуть "Сікер" до цілі без участі оператора", — пояснив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дрон-вбивця "Гераней" вже налякав росіян.