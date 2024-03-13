Має 117-метровий розмах крил: найбільший у світі літак здійснив історичний політ (відео)

Його конструкція вражає, хоча і є досить дивною

Літак Roc від компанії Stratolaunch здійснив історичний політ. Зазначимо, що особливостями цього повітряного транспортного засобу є те, що він має величезне крило довжиною в 117 метрів, яке поєднує два літаки. Його було створено для запуску ракет.

За інформацією IflScience, нещодавно Roc здійснив історичний політ. Зазначається, що цей літак має вагу в 227 тонн у порожньому стані і 590 тонн — у навантаженому. Він оснащений шістьма двигунами Pratt & Whitney PW4056, що дозволяє йому підіймати в небо вантажі величезної ваги.

Чому цей політ є історичничним

Так, літак Roc вперше провів політ з корисним навантаженням на гіперзвуковій швидкості. Політ відбувся над Тихим океаном, де був випущений космічний апарат "Талон-А", що є мініатюрною версією космічного човника. Після відділення, Talon-A активував свої двигуни та здійснив історичний політ.

Компанія Stratolaunch була досить стриманою щодо деталей польоту, але стверджує, що він був успішним, і стверджує, що аерокосмічний апарат TA-1 майже досяг гіперзвукової швидкості у 5 Махів, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку.Зазначається, що цей апарат зібрав велику кількість цінних даних. Після цього випробування Stratolaunch планує здійснити перший політ наступного покоління апарату – TA-2 – вже цього року.

Додамо, Stratolaunch, заснована у 2011 році для створення гігантського літака-носія для запуску ракет, пройшла тривалий шлях розробки. Компанія фінансувалася засновником Microsoft та ентузіастом авіації Полом Алленом, який вклав значні кошти у проєкт. Із часом розмах крил літака збільшився до 117 метрів, що майже вдвічі більше, ніж у Boeing 747.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Туреччині вперше полетів "стелс". Цей безпілотник побудований за схемою "літаюче крило" та може підіймати 1200 кг озброєння.