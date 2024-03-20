Геомагнітна буря вже охопила Землю: коли вона має завершитись

На Сонці постійно відбуваються спалахи

На Землі розпочався геомагнітний шторм, який був спричинений викидом корональної маси (СМЕ). Магнітна буря протримається два дні.

Як повідомили на сайті Meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. За цей час на світилі сталось 7 спалахів класу М.

За словами фахівців, у четвер, 20 березня, вируватиме геомагнітний шторм.

Водночас ймовірність малої геомагнітної бурі 20 березня становить 25%, а великої геомагнітної бурі — 5%. Існує 40% ймовірності бурі класу М та 5% ймовірності бурі класу Х в цей день.

Магнітні бурі на Землі протягом 20-24 березня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця робочого тижня.

Найближче підвищення сонячної активності відбудеться 20 та 21 березня, коли на Землі триматиметься шторм 5 балів. Однак вже у п'ятницю, 22 березня, його сила зменшиться до "зеленого" рівня.

Потім, до 24 березня, не прогнозується будь-яких коливань.

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