Магнитный шторм или легкий бриз? Астросиноптики рассказали, чего ждать в эти выходные

Геомагнитный шторм постепенно превратится в легкий бриз

Магнитная буря, что началась 20 марта, продолжает бурлить на Земле. В пятницу, 22 марта, на планете продолжается геомагнитный шторм мощностью 7 баллов. Магнитосфера Земли находится в перевозбужденном состоянии.

Об этом сообщает ресурс Meteoagent. Однако согласно графику ситуация несколько изменится уже 23-24 марта.

Напомним, на днях ученые с сайта Spaceweather, сообщали о выбросе корональной массы (ВКМ), спровоцировавшем 5-балльные волнения. Он прибыл на несколько часов позже прогнозируемого. Слабый удар не сразу вызвал бурю, поэтому графики несколько сместились. Воздействие распространилось и на 22 марта, когда Земля проходила сквозь намагниченный след ВКМ.

Магнитные бури в эти выходные

В эти выходные, 23 и 24 марта, сила геомагнитного шторма снизится до 4 баллов. До конца марта, по предварительным расчетам, о сильных магнитных бурях можно будет забыть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Киеве в эти выходные. Местами стоит ждать весеннего дождя.